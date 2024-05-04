澳海邊詭出現2.7m「巨型翻車魚屍」！惡臭沖天　大批民眾搶合照

▲一隻死亡的翻車魚被衝上澳洲海灘。（圖／FB／Fishing SA Magazine，下同）



記者王佩翊／編譯

位於澳洲中南部的南澳州（South Australia）的海燕灣海灘（Petrel Cove Beach）近日出現一隻巨大的翻車魚屍體。儘管屍體因腐爛發出陣陣惡臭，但仍吸引大批民眾到場觀賞「奇景」。由於翻車魚的遺體外表並無劇烈損傷，且看起來十分健康，因此目前仍無法解釋牠為何死亡，又為何被沖打上岸。

根據《澳洲新聞網》報導，這隻翻車魚上周末被發現陳屍在南澳州的海燕灣海灘，相關照片迅速在網路上流傳。根據專家指出，這隻翻車魚寬約2.7公尺。而經過南澳州博物館證實，這隻被沖打上岸的翻車魚屍體幾乎可以確認是一種被稱為「拉氏翻車魨」（Mola alexandrini）翻車魚，其特徵為頭部有明顯凸起。

博物館的一位發言人指出，「你可以明顯從照片中看出牠的頭部突起，因此並非被稱為Mola tecta或是Mola mola的這2種翻車魚。」

翻車魚最長可以長到3公尺以上，重量達2000公斤，在全球各地都能發現這類生物，不過此次出現在海燕灣海灘的拉氏翻車魨，則是南澳州最常見的品種之一。

儘管這隻翻車魚不斷散發濃濃惡臭，但近幾天仍吸引大批好奇的當地人湧入，只為了與巨型翻車魚合照。

相關照片也在網路上引起了兩極反應，有網友對於這個「驚人的景象」感到讚嘆，但也有人對於溫馴的翻車魚突然死亡感到悲傷。此外，目前尚不清楚導致這隻太陽魚死亡的原因。