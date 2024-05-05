1月內第3宗持刀襲擊！澳16歲少年街頭「拔刀追砍路人」　警開槍擊斃

▲澳洲4日再傳出持刀砍人的案件。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲再爆出持刀砍人事件，一名16歲少年在當地4日持刀在街上襲擊人群，引發恐慌，而澳洲警方也證實，他們擊斃了這名在西澳州首府伯斯（Perth）犯案的男子，並將這起事故定調為「恐怖襲擊」。

綜合路透社等外媒報導，這起事件發生於當地4日晚間11時30分。目擊者描述，案發時，提著一把長刀的嫌犯，在街上邊揮舞長刀邊追趕人群，導致現場一片混亂、人心惶惶；而另一名目擊者則透露，少年在發動襲擊前，曾高喊宗教句子。

Teen shot dead after stabbing member of the public in Perth, was part of a program aimed at “countering violent extremism” pic.twitter.com/8Nhp1DVEMt — alpнacenтaυrї (@alphacentauriii) May 5, 2024

西澳州長庫克（Roger Cook）指出，有跡象表明，這名16歲少年是在網路上變得激進後，才做出相關行為。警方也確實當晚10時左右，接到來自當地穆斯林社區相關成員的電話，對方還自稱「將實施暴力行為」，不過當局判定，「他目前看起來是單獨作案」。

警方表示，這起發生在威利頓郊區的襲擊具有恐怖主義的特徵，不過當局暫時還未將這起事件定調為恐怖主義行為。報導引述當局說法指出，在這起襲擊案中受傷的受害者背部被刺，目前在醫院情況穩定。

這已不是澳洲首次傳出有人持刀殺人的案件了。數周前，雪梨一座商場發生了持刀砍人事件，造成6人死亡、8人受傷。2天後，雪梨一名牧師在教堂裡直播佈道時，突然被一名男子闖入後被刺傷。