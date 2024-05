1月內第3宗持刀襲擊！澳16歲少年街頭「拔刀追砍路人」　警開槍擊斃

▲澳洲4日再傳出持刀砍人的案件。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

澳洲再爆出持刀砍人事件,一名16歲少年在當地4日持刀在街上襲擊人群,引發恐慌,而澳洲警方也證實,他們擊斃了這名在西澳州首府伯斯(Perth)犯案的男子,並將這起事故定調為「恐怖襲擊」。

綜合路透社等外媒報導,這起事件發生於當地4日晚間11時30分。目擊者描述,案發時,提著一把長刀的嫌犯,在街上邊揮舞長刀邊追趕人群,導致現場一片混亂、人心惶惶;而另一名目擊者則透露,少年在發動襲擊前,曾高喊宗教句子。

Teen shot dead after stabbing member of the public in Perth, was part of a program aimed at “countering violent extremism” pic.twitter.com/8Nhp1DVEMt