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少女11歲起淪洩慾工具！　星國狼父「性侵女兒」判鞭刑18下

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲少女長期遭父親猥褻與性侵。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名男子自女兒11歲起就長期猥褻她，甚至在多年後變本加厲，開始性侵親生女兒，而他的惡行曝光後，被指控8項罪名，最終被判16年徒刑與鞭刑18下。

根據新傳媒英文新聞網TODAY報導，該名47歲新加坡男子承認2項性侵罪行，另外6項性侵、猥褻罪名則交由法官判斷審理。被告與受害人一家九口同住，案發時，受害者的母親在一家麵包店工作，是家中唯一的經濟支柱。而平時打零工的被告則是自2019年起就賦閒在家。

被害人在家中排行老二，2021年10月7日，當時因疫情，大部分學校安排學生居家上課，但是被告卻突然對被害人的其中一名妹妹與大姊大發雷霆，逼迫兩人到校上課並離開家中。

隨後被告便趁著妻子外出工作與其他孩子熟睡時，把二女兒叫到客廳。由於在此之前被害人就已經多次被父親叫到客廳後性侵，因此她堅決不從，沒想到卻因此被父親從臥室拖到客廳性侵。

被告將她帶到廁所試圖清理自己性侵女兒的痕跡時，竟再度獸性大發，在廁所內猥褻女兒。

被害少女的母親事後發現女兒的行為詭異，且經常抱怨「臀部疼痛」。少女同時也向另一名好友抱怨此事，但因為深知反抗是徒勞，無法阻止被性侵，因此也不願與母親說開，只敢向朋友說出自己遭父親性侵的事實。

直到受害人的母親向該名友人抱怨，女兒不願說出心裡話，朋友這時才告訴少女母親真相。被告妻子當場質問被告，並將女兒帶去做身體檢查同時報警。經過調查才知，少女除了被性侵，早在11歲起就長期遭到父親猥褻。

法官認為被告的行為「令人髮指」，且濫用被害人對他作為父親的信任，因此判處16年徒刑以及鞭刑18下。

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