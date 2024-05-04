淫亂富豪逼2少女3人行！再爆浴缸性侵13歲女　母挖1.3萬變態簡訊

▲英國一名富豪涉嫌猥褻、攻擊多名少女，並性侵其中2人。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名住在開曼群島的戀童癖富豪假冒成青少年誘拐多名未成年少女與兒童，甚至要求其中2人與他「3人行」，並且涉嫌性侵、性虐另外2名少女。其中一名被害者的母親發現後報警，警方則在被害少女的手機內發現大量富翁傳來的不雅照與色情片。如今他被指控猥褻、攻擊4名少女，並性侵其中2人，已被拘留。

根據《每日郵報》報導，由於開曼群島大法院下達禁令，因此該名男子的身份不得被透露，不過他被控18項誘騙、猥褻以及性侵未成年的罪名，其中同時包括持有兒童猥褻照、在性侵後持續與兒童見面等。不過他堅決否認一切犯行。

2023年3月，檢察官指控他假扮青少年誘騙並性侵1名12歲兒童，同時還企圖強迫另外2名分別為11歲與12歲少女與他進行「3人行」。當時他一度獲得保釋，沒想到2023年底再度爆出在飯店浴室性侵另一名13歲少女，目前已被拘留。

13歲少女的母親2023年底偶然間看見女兒與富豪的對話紀錄，並發現1.3萬條文字訊息與大量的不雅照片、色情影片，因此連忙通報警方。根據調查，富豪在網路上看到13歲少女的照片後，便透過社群網路主動聯繫對方，同時一一詢問少女的性名、年齡以及就讀學校。

少女當時告訴他自己13歲，就讀9年級。富豪隨後開始稱讚對方，並向對方索取裸照。等到少女放假後，兩人相約見面，他便在一間飯店的浴缸內性侵並攻擊少女。

孩子的母親看到女兒離開浴室，而少女也隨即坦承所發生的事。然而富豪僅承認與少女一起進了浴室，否認性侵對方。儘管如此，警方仍發現富豪的DNA與受害者下體取得的精液吻合。