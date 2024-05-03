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驅離哥大示威學生　紐約防暴警察在「大樓內意外開槍」！

▲▼紐約警方4月30日晚間強行進入被示威者佔領的哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

▲紐約市警方4月30日晚間爬雲梯，強行進入被示威者佔領的哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

加薩戰火延燒數月，美國多所大學校園掀起反以色列示威潮，其中在紐約的哥倫比亞大學有示威者於4月30日晚間占領了漢彌爾頓大樓（Hamilton Hall），引發約100名防暴警察進入大樓展開強制驅離行動。然而，過程中卻有一名警察意外開槍。

根據紐約郵報、美聯社報導，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室發言人柯恩（Doug Cohen）5月2日證實，一名警官在哥大的行政大樓清場時不慎開槍，擊發子彈的當下附近有其他警察，但沒有學生，似乎並未對任何人瞄準，且無人受傷。

▲▼紐約警方4月30日晚間強行進入被示威者佔領的哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

▲漢彌爾頓大樓內的示威者使用桌椅等大型物品當作路障。（圖／路透）

警方消息人士告訴紐約郵報說，這可能是一次意外的槍擊。柯恩指出，地區檢察官的警察問責單位目前正在調查這次槍擊事件，「我們的政策是審查此類事件。」

事發當天，超過100名緊急部隊警官湧入漢彌爾頓大樓清理現場，建築物內部約有50名聲援巴勒斯坦示威者，他們早在前一晚就已經闖入大樓並且花了20多個小時設置好桌椅、金屬鍊條等路障。

▲▼紐約市警察局局長卡班（Edward Caban）在記者會上展示哥倫比亞大學示威者佔領大樓時使用的金屬鍊條。（圖／路透）

▲紐約市警察局局長卡班（Edward Caban）在記者會上展示示威者佔領大樓時使用的金屬鍊條。（圖／路透）

警方隨身錄影器畫面顯示，警察攜帶防暴盾牌與束帶從二樓窗戶強行進入大樓。記者們被限制在指定區域、不得靠近，隨後就看到抗議者手上綁著束帶一一被帶出。警方表示，內部的抗議者沒有進行實質性的抵抗。據美聯社，當晚哥大約有100多名示威者被捕，截至2日，全美各地大學校園已有超過2000多人被捕。

▼媒體拍到示威者手部被用束帶繫緊，並被執法人員帶走。（圖／路透）

▲▼紐約警方4月30日晚間強行進入被示威者佔領的哥倫比亞大學漢彌爾頓大樓。（圖／路透）

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