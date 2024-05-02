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暴雨強襲沙烏地！60分鐘降雨量達「年平均一半」　洪水狂淹慘況曝

▲▼沙烏地遭強烈暴雨襲擊，多地傳出災情。（圖／翻攝自X／@Top_Disaster）

▲沙烏地阿拉伯遭強烈暴雨襲擊，多地傳出洪災。（圖／翻攝自X／@Top_Disaster）

實習記者任庭儀／編譯

海灣地區多國近日遭超強暴風雨侵襲，沙烏地阿拉伯、阿聯酋、阿曼等地皆降下前所未有的強降雨。沙烏地部分地區1小時降雨量就達到年平均降雨量的一半，街道都被洪水淹沒。為保護民眾安全，利雅德教育部宣布，首都學校改以遠距教學授課。

綜合法新社、Arab News等報導，沙烏地民防總局（General Directorate of Saudi Civil Defence）上月29日發布警告及安全指示，聲明中呼籲，受惡劣天氣影響，首都利雅德省（Riyadh）、卡西姆省（Qassim）及麥地那省（Medina）等地強降雨和雷暴天氣將持續至3日，民眾須保持謹慎並遠離山谷及低窪地區。

利雅德教育部表示，根據國家氣象中心的降雨預測，為確保每個人的安全，利雅德的學校於1日開始實施遠距教學。除利雅德外，吉達（Jiddah）、麥加（Mecca）和麥地那等地也被要求改為線上教學。

沙烏地天氣與氣候協會副主席米斯納德（Abdullah Al-Misnad）指出，卡西姆省中部烏奈扎市（Unaizah）出現有史以來最高降雨量，在短短60分鐘就降下70毫米的雨量，是年平均降雨量的一半。卡西姆居民穆罕默德表示，「家門前積水約有10公分高，根本無法走出去。雷聲很大，閃電在夜晚照亮了整座城市。」

社群平台上的影片顯示，傾盆大雨接連不斷，狂風挾帶雷電，街道都被洪水淹沒，汽車、路樹隨泥水漂流。國家氣象中心預警，五月降雨量都將高於平均水準，其中麥加、巴哈省、東部省、利雅德省受災可能較嚴重。

 

 

 

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