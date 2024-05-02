聖嬰發威！肯亞連月暴雨釀181死　近20萬人流離失所

▲肯亞馬賽馬拉國家保護區受洪災影響，約有100名遊客受困。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

東非近期受季風及聖嬰現象的影響，自3月以來暴雨和洪災頻傳，肯亞各地已有181人因洪水相關災害喪生，其中包含15名兒童，更有近20萬人被迫離開家園。此外，著名的馬賽馬拉國家保護區也受洪災影響，約有100名遊客受困其中。

綜合路透社、BBC等報導，連續不斷的豪雨和洪水摧毀了肯亞各地聚落的房屋、道路、橋梁和其他基礎設施，中部城鎮Mai Mahiu於30日因暴雨引發山洪造成50人喪生。自3月以來，全國至少181人因極端天氣死亡，其中包含15名兒童，另外還有90人通報失蹤，死亡人數恐怕還會繼續攀升。

▲▼肯亞中部城鎮Mai Mahiu暴發山洪，至少50人喪生。（圖／路透）

肯亞總統魯托（William Ruto）上月30日宣布，強制疏散肯亞各地洪災及土石流易發地區居民，要求他們在48小時內撤離。約有19萬5000人為躲避洪水流離失所，當局已著手為疏散人群設立救濟營。國家公路管理局表示，由於洪水導致道路積水或阻塞，已經關閉1條高速公路及另外3條道路。

此外，肯亞著名旅遊勝地馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara National Reserve）也受暴雨影響，營地內的帳篷和房屋遭洪水淹沒，離開園區的主要道路和橋墩也被沖毀，約有100名遊客及工作人員受困其中。

由於氣候變遷，聖嬰現象造成的破壞性後果愈加嚴重，東非地區2023年經歷數十年來最嚴重旱災，隨後年底又發生暴洪，當地居民仍未從中恢復。然而一波未平一波又起，氣象部門預測，未來幾天將持續有強降雨，受災地區仍須慎防山崩及土石流。