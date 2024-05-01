　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

穿瑜伽服挺女權！沙烏地29歲女遭控「恐怖主義」秘密判刑11年

▲▼沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

▲瑪娜赫爾因在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕，下同。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

記者葉睿涵／編譯

沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）因支持女權運動，且未穿著「得體」服裝，而被反恐法庭秘密判處11年監禁。

據《衛報》報導，瑪娜赫爾是一名擁有執照的健身教練。她熱愛藝術、瑜珈和旅行，經常在社群媒體上分享宣傳女性賦權（female empowerment）內容。

2022年11月，她因在社群媒體使用主題標籤「#社會準備好了」（#societyisready），呼籲廢除男性監護制度，遭宗教警察檢舉，同時還被指控沒有穿著「得體」服裝。

▲▼沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

在被拘留1年多後，沙烏地阿拉伯官員最近致信聯合國人權事務高級專員，證實瑪娜赫爾因犯有「恐怖主義罪行」，1月9日被反恐法庭在秘密聽證會上判刑11年。

國際特赦組織和人權組織ALQST呼籲沙烏地當局立即無條件釋放瑪娜赫爾，並表示她的監禁「直接違背了當局對改革和賦予女性權力」的說法。據悉，瑪娜赫爾在被拘留期間受到了嚴重虐待。她被單獨監禁並受到身體虐待，但沙烏地官員否認了這些指控。

事實上，瑪娜赫爾的姊姊法茲（Fouz al-Otaibi）也被指控沒有穿著得體服裝，但她成功在被捕前逃離沙烏地阿拉伯。另一名也是知名女權倡議者的姊姊瑪莉安（Maryam），曾因抗議男性監護制度坐牢，直到2017年才獲釋。

發文挺改革「竟被抓去關」　沙烏地女權人士使用hashtag也成罪名

ET快訊
高雄驚見「風暴前導雲」！　壯闊灘雲空襲照曝
快訊／香港暴雨+舞台起火！　五月天緊急宣布演出延期
創校121年！　宣布今年停招
明天全台溼答答！強降雨灌3地　下波變天「雷雨襲中部以北」
大陸小吃「肉夾饃」爆紅！台灣狂開店　他吃一口皺眉
花蓮山脈震到滿是傷！　1禿塊「神似原住民」網全驚呆
貴婦奈奈男友父母逃加拿大「求庇護遭拒」！　名醫淪非法居留者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

下調10歲！　美專家：女性2年1次乳癌篩檢「40歲就該開始」

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！驚見身後躺半裸男　下秒遭摀嘴

小三闖家狠巴正宮！泰高官慘遭調職　網驚揭：其實是小王

南韓防長證實　已就加入澳英美「AUKUS結盟」第二支柱進行討論

南韓情報機構示警：北韓恐模仿哈瑪斯　派無人機、滑翔傘入侵

巴西醫院驚傳槍擊！患者X光照一半　突被「連開23槍」身亡

最狂大學生！日3農學生在家種大麻「自產自吸」　還加工乾燥大麻

俄男染髮「其中2色」太像烏克蘭國旗！污辱俄軍　將被送上戰場

厄瓜多武裝衝突激烈！總統誓言打擊罪犯　5省頒布「緊急狀態」60天

印度上百所學校收「炸彈威脅」！考試中斷急疏散　家長擠爆校門口

爸罵完弟反遭姊霸氣回嗆　全程插腰狂唸氣到不行XD

前海龍蛙兵轉戰男優「真槍實戰2小時」　身分惹議回擊「是我應得的榮譽」

開保時捷純電車被罵「很吵」　引擎蓋一掀...阿伯秒閉嘴

TWICE志效預告神似「子瑜道歉片」　粉絲怒圍剿：能不能尊重？

視障者聽導航誤闖內車道 暖司機急停車引導過馬路

麻豆文衡殿湧上萬隻蜜蜂　10分鐘飛離香爐爬行留字

春風台中出車禍！ 開黃色喜美追撞機車

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

韓國電音和尚拿木魚打節奏　雙手合十喊：佛祖hands up

日本嬰兒「哭哭相撲」登場　先哭先贏場面又萌又逗趣

下調10歲！　美專家：女性2年1次乳癌篩檢「40歲就該開始」

櫻花妹住青旅「背後有呼吸聲」！驚見身後躺半裸男　下秒遭摀嘴

小三闖家狠巴正宮！泰高官慘遭調職　網驚揭：其實是小王

南韓防長證實　已就加入澳英美「AUKUS結盟」第二支柱進行討論

南韓情報機構示警：北韓恐模仿哈瑪斯　派無人機、滑翔傘入侵

巴西醫院驚傳槍擊！患者X光照一半　突被「連開23槍」身亡

最狂大學生！日3農學生在家種大麻「自產自吸」　還加工乾燥大麻

俄男染髮「其中2色」太像烏克蘭國旗！污辱俄軍　將被送上戰場

厄瓜多武裝衝突激烈！總統誓言打擊罪犯　5省頒布「緊急狀態」60天

印度上百所學校收「炸彈威脅」！考試中斷急疏散　家長擠爆校門口

呼應賴清德主席號召　陳亭妃推「民主夥伴向前衝」社群短影音

藍波老師曬愛女工作照！甜笑露深邃酒窩　吸2萬人朝聖搶認岳父

同事都待10年↑　她曝超扯2狀況「2周後怒離職」：難怪一直缺人

跑壘不是「靠蠻力」　兄弟教頭計畫找跑步教練

折合新幣224.5萬起！MG「敞篷電動跑車」英開賣　預計8月交車

提案阻「立委性騷」挨轟疊床架屋　范雲親揭原因

3天王巴黎奧運前交流撼動NBA板塊？　美媒：柯瑞將出馬招攬詹皇

閔熙珍又戴招牌帽子現身！　「不甩HYBE攻勢」照常宣傳NewJeans

前瞻給力台南接力　立院交通委員會考察台南市交通建設

島上沒醫生！莒光男深夜骨折急需就醫　海巡火速派挺馳援

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

美流浪漢殺人「吃掉他的臉」　吞下眼睛耳朵

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

防暴警爬雲梯進哥大　學生被反手上拷帶走

妻子懷疑丈夫出軌「偷看他手機」　真相更崩潰

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

美股狂洩血洗570點　創今年單月最差

打AZ疫苗患永久腦損傷　51患者求償40億

美26歲教會女性侵少年：只用嘴仍可保持純潔

幣安趙長鵬認洗錢罪　在美判刑4個月

菲律賓水壩熱到快乾了　300年小鎮重見天日

住友化學：全球裁員4000人　淨虧損647億！

機車騎士公路上遇「空降橫禍」！　遭飛機撞飛

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

印度男喪妻「戀上岳母」　岳父竟幫辦婚禮

更多熱門

相關新聞

韓男殺女友一屍兩命　出庭喊：真心喜歡她

韓男殺女友一屍兩命　出庭喊：真心喜歡她

南韓一名20多歲的黑社會幫派成員，與懷孕的女友發生爭執，一氣之下竟然將對方掐死，造成一屍兩命的悲劇，事後還將她的屍體遺棄在偏僻山區。男子不服一審判決選擇上訴後，又在二審中被判處30年監禁的重刑，還得再穿戴電子監控裝置20年。男子在法庭上陳述，自己是真心喜歡過女友並對犯行感到後悔。

連續性侵虐待8女13年　24男被重判346年

連續性侵虐待8女13年　24男被重判346年

50歲婦想要孩子　殺19歲女「剖腹奪男嬰」

50歲婦想要孩子　殺19歲女「剖腹奪男嬰」

約旦首都上空驚現閃光　中東國家呼籲克制

約旦首都上空驚現閃光　中東國家呼籲克制

拜登國情咨文民主黨女議員「白衣示威」

拜登國情咨文民主黨女議員「白衣示威」

關鍵字：

沙烏地阿拉伯女權Manahel al-Otaibi反恐法庭監禁

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵激戰對象是她！

台北上空驚見「詭異巨大紅點」

雨最猛時刻要來了！鋒面雨明灌全台　高溫崩跌10度　

Keanna遭謝和弦爆奇妙性癖！「SWAG捧重金求合作」

18位藍委連署廢一例一休！　轟「台灣工時排名世界第6是恥辱」

許維恩10月大女兒「誤食別針」吐血絲！崩潰搶救忒忒送醫

少女和美國醫生「法國激戰拍性愛片」挨告

快訊／5縣市大雨特報！　最新警戒區域曝

即／施明德今晨火化！2女兒發聲

小貓送收容所　他開箱發現不是貓

只有今天！7-11美式「買7送7」爽喝

即／高雄砂石車撞人！1人斷肢重傷送醫

超商美式、拿鐵買3送3只有今天！

快訊／貴婦奈奈最新近況曝光！男友爸媽主動歸案將返台

陶晶瑩發聲揭「子瑜8年委屈」：怎被這樣對待！

更多

最夯影音

更多

爸罵完弟反遭姊霸氣回嗆　全程插腰狂唸氣到不行XD

前海龍蛙兵轉戰男優「真槍實戰2小時」　身分惹議回擊「是我應得的榮譽」

開保時捷純電車被罵「很吵」　引擎蓋一掀...阿伯秒閉嘴

TWICE志效預告神似「子瑜道歉片」　粉絲怒圍剿：能不能尊重？

視障者聽導航誤闖內車道 暖司機急停車引導過馬路

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面