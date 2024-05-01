穿瑜伽服挺女權！沙烏地29歲女遭控「恐怖主義」秘密判刑11年

▲瑪娜赫爾因在推特和Snapchat發布貼文支持改革而被捕，下同。（圖／翻攝Instagram@manahelal_otibi）

記者葉睿涵／編譯

沙烏地阿拉伯29歲女子瑪娜赫爾（Manahel al-Otaibi）因支持女權運動，且未穿著「得體」服裝，而被反恐法庭秘密判處11年監禁。

據《衛報》報導，瑪娜赫爾是一名擁有執照的健身教練。她熱愛藝術、瑜珈和旅行，經常在社群媒體上分享宣傳女性賦權（female empowerment）內容。

2022年11月，她因在社群媒體使用主題標籤「#社會準備好了」（#societyisready），呼籲廢除男性監護制度，遭宗教警察檢舉，同時還被指控沒有穿著「得體」服裝。

在被拘留1年多後，沙烏地阿拉伯官員最近致信聯合國人權事務高級專員，證實瑪娜赫爾因犯有「恐怖主義罪行」，1月9日被反恐法庭在秘密聽證會上判刑11年。

國際特赦組織和人權組織ALQST呼籲沙烏地當局立即無條件釋放瑪娜赫爾，並表示她的監禁「直接違背了當局對改革和賦予女性權力」的說法。據悉，瑪娜赫爾在被拘留期間受到了嚴重虐待。她被單獨監禁並受到身體虐待，但沙烏地官員否認了這些指控。

事實上，瑪娜赫爾的姊姊法茲（Fouz al-Otaibi）也被指控沒有穿著得體服裝，但她成功在被捕前逃離沙烏地阿拉伯。另一名也是知名女權倡議者的姊姊瑪莉安（Maryam），曾因抗議男性監護制度坐牢，直到2017年才獲釋。