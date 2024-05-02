布林肯施壓以哈停火　撂狠話：協議破局哈瑪斯要負責

▲美國國務卿布林肯與以色列總理納坦雅胡會談。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿布林肯1日對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯加大施壓，要求其與以色列達成停火協議，並說「現在就是時候」同意釋放人質並中止已近7個月的以哈衝突。

美聯社報導，以色列與哈瑪斯衝突在10月爆發至今，布林肯已是第7次訪問以色列，並與領導層官員會面，他試圖敲定以色列和哈瑪斯間反覆無常的停火協議。美國和其他調解國埃及與卡達都希望，能避免以色列對加薩南部城市拉法進攻，拉法市內還有超過140萬名巴勒斯坦人正接受庇護照顧。

過去數個月的談判，哈瑪斯不斷堅持同一點，即若要釋放所有俘虜，必須換來的結果就是以色列部隊全面撤出加薩，並且永久停火。

根據一名埃及官員和一名哈瑪斯官員證實，流出的談判細節指出，現在這個要求已經有了達成的可能性。匿名埃及官員表示，但哈瑪斯在尋求加強其措辭，以確保以色列部隊真的會完全撤出加薩走廊。

哈瑪斯可能最快在今天（2日）給予答覆。

以色列總理納坦雅胡公開表示在哈瑪斯被剿滅前不會停止攻勢，並堅持無論是否有停火協議，都會進攻拉法，因為那裡是哈瑪斯最後的據點。不過以色列政府其他官員此前都透露，若釋放人質，以色列中止攻勢是可能的。

布林肯訪以期間表示，以色列為了停火已做出「非常重大的妥協」，現在輪到哈瑪斯了，「沒有時間再討價還價了，協議就在那裡。」當天早些時候，與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）在特拉維夫會談時，布林肯表示若協議失敗，哈瑪斯就要承擔責任，「別再推遲，別再找藉口，現在就是時候了。」