國際刑事法院恐同時對納坦雅胡、哈瑪斯發逮捕令　以色列全力阻止

▲以色列總理納坦雅胡可能將被國際刑事法院發布逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

總部設於荷蘭海牙的國際刑事法院（Internatioanl Criminal Court，ICC）是全球唯一有權起訴戰爭罪、種族滅絕和危害人類罪的常設國際法院。然而，以色列官員最近認為，國際刑事法院正在準備對以色列總理納坦雅胡以及哈瑪斯領導人發布逮捕令，但國安與外交官員正在努力阻止中。

根據紐約時報報導，有5位以色列和外國官員透露，以色列官員越來越相信國際刑事法院正在準備對與加薩走廊衝突有關的以國高階官員發出逮捕令，總理納坦雅胡可能被點名。另外，以色列國土報分析認為，國防部長葛朗特（Yoav Gallant）、參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）也可能入列。

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）。（圖／達志影像／美聯社）

這些官員還認為，國際刑事法院也正在考慮對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯的領導層發出逮捕令，但目前尚不清楚確切的名單或起訴罪名。以色列時報則引述消息人士稱，以色列國家安全委員會正在主導行動，齊心協力地阻止國際刑事法院對納坦雅胡等人發布逮捕令的計畫，據傳以色列外交部也從中協力。

紐時指出，國際刑事法院轄下沒有警察部隊，依靠124個締約國遵循判決並逮捕罪犯，其中多數為歐洲國家，但美國、中國、印度、俄羅斯和以色列等多國並非成員國，另外國際刑事法院也不能在被告缺席的情況下進行審判。

不過，若國際刑事法院果真發出逮捕令，這將為官員帶來深刻的恥辱，並與蘇丹因貪汙下台的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）、對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯總統普丁一同列入逮捕名單。此外，這些官員赴海外旅行時，也有可能被124個締約國警方逮捕。