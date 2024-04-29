馬來西亞「逾百間肯德基」歇業！穆斯林抵制潮狂燒　他籲政府介入

▲馬來西亞超過100間肯德基歇業。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列與哈瑪斯的戰爭持續延燒，許多穆斯林國家掀起針對西方、親以色列企業的抵制潮。其中，馬來西亞各州逾百間肯德基（KFC）暫停營業，就連政治人物也呼籲政府介入，以免嚇跑外資，最終傷害國家經濟。

中國報、東方日報等外媒報導，去年10月7日以哈戰爭爆發後，以色列在加薩的行動導致數萬平民死傷，引發國際輿論壓力與抨擊。半年多以來，馬來西亞接二連三發起抵制活動，肯德基去年還有770多間分店，如今卻已經擋不住，逾100間分店倒閉或歇業。

肯德基分店在門口張貼暫停營業公告，Google Maps也更新為「暫時休業」。儘管一些餐廳據稱是因為裝潢、租約到期、技術問題而歇業，仍在開張的餐廳卻也門可羅雀，引發各界擔憂。

民政黨（Malaysian People's Movement Party）全國署理主席兼檳州主席胡棟強28日指出，如果政府不制定解決方案，設法讓局勢緩和或落幕，恐怕造成兩敗俱傷的局面。

胡棟強表示，抵制行動背後，是一系列的民意與觀念衝突，涉及文化、經濟、國際關係等多層面，卻可能造成大量員工失業、外資撤資等後果。他呼籲民眾冷靜理性面對問題，透過協商解決分歧，「政府必須以理性包容的態度解決問題，包括開導與勸說民眾停止抵制，不能讓情緒與偏見主導行動。」

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