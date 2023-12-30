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大馬抵制親以企業！麥當勞被牽連「倒店裁員」　氣炸提告索賠4千萬

▲▼麥當勞。（圖／CFP）

▲受抵制行動影響，馬來西亞麥當勞的銷售量直線下滑，而GAR勢要DBS為此負責。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以巴戰爭爆發後，馬來西亞不少穆斯林為了支持巴勒斯坦，在國內展開抵制行動，拒買與以色列或猶太族相關品牌，重創麥當勞、星巴克等品牌的銷售量。大馬麥當勞29日對此提出訴訟，指控相關運動以虛假和誹謗性言論損害其業務，並向其索賠600萬令吉（約新台幣4006萬元）。

綜合路透社與馬來西亞媒體報導，大馬麥當勞的特許經銷商Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd（GAR）29日發布聲明，宣布對發起抵制行動的馬來西亞抵制、撤資與制裁組織（BDS）提出民事訴訟，以保護自身權益。

12月19日的法庭傳票顯示，GAR聲稱，BDS在網上發布一系列言論，將麥當勞與以色列「對加薩巴勒斯坦人的種族滅絕戰爭」聯繫起來，煽動大馬人民抵制麥當勞，導致該品牌門店關閉、營業時間縮短，造成利潤損失、裁員等後果。

GAR也在聲明中強調，大馬麥當勞的立場始終保持透明與一致，即不支持也不縱容中東當前的衝突事件，並與所有馬來西亞人一樣，對加薩無辜的受害者表示最深切的同情，「我們已捐款100萬令吉給政府發起的巴勒斯坦人道主義基金，並將持續祈禱加薩衝突盡快結束，世界和平」。

GAR表示，大馬麥當勞不會將餐廳運營中的任何銷售、利潤，或是特許經營費用，用在支持世界任何地區的政治事件或衝突。而BDS也在社群媒體X證實，他們已收到來自大馬麥當勞的傳票，但他們「堅決否認毀謗，並決定交由法庭裁決」。

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