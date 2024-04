▲柬埔寨總理洪馬內發文表達哀悼。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社

柬埔寨總理洪馬內(Hun Manet)今天表示,國內西部一座軍事基地發生彈藥庫爆炸事件,造成20位柬埔寨軍人喪命,還有數名官兵受傷。

法新社報導,洪馬內在臉書發布聲明指出,磅埤省(Kampong Speu)一處軍事基地今天下午發生爆炸,但他沒有透露更多細節。

美聯社報導,目前尚不清楚這座軍事基地爆炸的原因。

洪馬內還向遇難官兵的家屬表達哀悼之意,並承諾政府將支付喪葬費用,且死傷者都會獲得賠償金。

事發現場照片顯示,一間被炸毀的建築物依然悶燒冒煙,還有軍人在醫院接受治療。

