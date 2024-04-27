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全球首例！做醫美「染愛滋病毒」　3女做吸血鬼美容下場慘

▲▼整形。（圖／CFP）

▲有3名被害人疑似因為接受吸血鬼美容療程，因此感染愛滋病毒。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）25日指出，有3名女性疑似是在同一間水療中心接受侵入式美容課程後感染愛滋病毒，成為首例透過美容針感染愛滋病毒的案例。經調查，最終確定有至少59名顧客曾接觸過愛滋病毒，但至今對於愛滋病毒的源頭仍不明。

根據美國CDC最新發表的報告，首例個案是在2018年確診，該名中年女子並無吸毒史或輸血經驗，更未曾與愛滋病毒感染者發生過性行為，經過排查，發現她曾經在水療中心做過的侵入式美容項目「吸血鬼臉部護理療程」（Vampire facial）最為可疑。

新墨西哥衛生廳隨即向曾在該水療中心接受過注射等侵入式美容療程的顧客提供免費檢測，隨後也發現另外2例個案。2人同為中年女子，她們都在2018年接受「吸血鬼臉部護理療程」，其中一人2019年被診斷為愛滋病早期階段，另一人則是在2023年因病情惡化住院。

水療中心最終被勒令停業，而負責人也在2022年承認5項密醫行為的重大指控，並被判3年監禁。

CDC與新墨西哥州衛生廳共同調查後，在水療中心的廚房櫃台與冰箱內，發現一整排裝有血液卻沒有標籤的試管，甚至就擺在食物和麻醉藥利多卡因旁。調查人員更在抽屜、櫃台以及垃圾桶發現多個已經打開包裝的注射器。不過至今仍然無法確定愛滋病毒的來源。

CDC統計，有59名顧客可能接觸過愛滋病毒，其中20人接受了「吸血鬼臉部護理療程」，其餘則是施打了肉毒桿菌等美容針護理。

吸血鬼臉部護理療程亦稱為吸血鬼美容，需要提前抽出自己的血液，分離血小板中的生長因子後，再用細小針頭注射回臉部，據傳能減少痘痘、皺紋，還能使皮膚光滑豐盈。

 
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