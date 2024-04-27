宛如N號房！南韓又爆121少女性剝削　小學老師6年拍1910部未成年片

▲南韓N號房性剝削案主謀趙周彬（조주빈）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓2020年爆發「N號房」性剝削事件，受害人中不乏未成年女性。然而，韓國大法院（最高法院）最近對一名小學老師判處13年有期徒刑，原因是他過去曾在長達6年間，對121名未成年受害人伸出魔爪，拍攝1910部性剝削影片，甚至性侵少女，讓檢方也直呼案件嚴重程度不亞於「N號房」。

南韓「N號房事件」利用偷拍、誘拐等方式對包含16名未成年人在內的至少74名女性進行性剝削，並在多個群組「聊天房」販賣非法影片牟利，主謀趙周彬一審判關40年。然而，類似犯罪情節仍在上演，首爾某小學的一名教師在2015年2月至2021年1月間，透過網路社群接觸10多歲的少女們，引導指示她們拍攝性影像並製成性剝削影片。

被告從2012年就開始擔任老師卻道德淪喪，不但製作未成年女性的性影像，甚至引誘13歲少女到汽車旅館進行性暴力，光是在外接硬碟中儲存的性剝削影片就高達1910部，受害者多達121人，大多是小學、國中女學生。

▲南韓小學老師製作1900多部未成年性影像，被檢方認為惡劣程度不亞於N號房。圖為N號房創始者、暱稱「GODGOD」的文炯旭被公布長相。（圖／達志影像）

被告一審原先被判處有期徒刑15年，二審過程中，檢方在公訴狀中追加嫌疑並指出「除了所謂N號房、博士房事件之外，犯罪性質很難比這起案件更加惡劣了」。二審判決增至18年刑期。

然而，案件送至最高法院審理後，法官認為南韓懲處兒童青少年性剝削影像的法條是2020年6月新設，檢方追加起訴的嫌疑是在立法以前發生的犯罪，因此不適用。最終，最高法院刑事3庭於25日判處被告13年有期徒刑，80小時性暴力治療，限制兒少相關機構就業10年。

不過，據報導，由於被告還有其他追加起訴的案件正在進行二審審理中，該案一審被判5年有期徒刑，因此被告的總計刑期未來仍有可能增加。