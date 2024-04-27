從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝曝

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從小夢想當狗！日本「牧羊犬男」宣布變更品種　阿拉斯加犬新裝扮曝光

記者張寧倢／綜合報導

日本一名「夢想著成為狗狗」的男子2022年花費200萬日幣（約新台幣45萬元）量身打造了一套以假亂真的牧羊犬布偶裝，登上日本國內外多家媒體。如今，男子在網路社群宣布，他又訂製了全新一套阿拉斯加雪橇犬造型的布偶裝，甚至可以做到搖尾巴、張嘴等動作，擬真程度再升級。

▲▼日本男子夢想變成狗狗，宣布又訂做第二套擬真布偶服。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

▲日本男子砸45萬元變成牧羊犬，近日宣布又訂做了第二套擬真布偶服，但這次模仿的是雪橇犬。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

這名男子的網路暱稱為Toco（トコ），從小就夢想成為動物，甚至在小學畢業紀念冊上寫「我想要成為一隻狗狗，並且在外面散步」。令人驚訝的是，長大後他為實現夢想，竟砸下45萬新台幣訂製牧羊犬特殊服裝，他出門「被遛」的影片在YouTube發布9個月以來已累計783萬次點閱。

▲日本一名男子如願變成牧羊犬，去年第一次出門散步。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

不過，Toco的夢想並未止步，他26日又在YouTube頻道上傳一部4分鐘的新影片，宣布自己買了第二套狗狗服，這次模仿的是阿拉斯加雪橇犬。他在影片中穿著布偶服在公園玩著飛盤玩具，和人握手，舉手打招呼，還俏皮地躲在樹幹後方探出頭來偷看。

▲▼日本男子夢想變成狗狗，宣布又訂做第二套擬真布偶服。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

▲第二套狗狗布偶服還可以搖尾巴。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

Toco在社群平台X上發文表示，「為了實現想要變成動物的夢想，我再次訂製了布偶服！」他還說，「我想大家已經注意到了，這套阿拉斯加雪橇犬服裝，可以依據自己的意志搖動尾巴，嘴部也可以開合！」

▲▼日本男子夢想變成狗狗，宣布又訂做第二套擬真布偶服。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

▲日本男子Toco巧妙的藏身在布偶服中。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

Toco似乎對於這套新裝非常滿意，他在X上連發多張照片並稱「從照片上看來，真的很像狗呢！非常地可愛！」他還補充，這次製作布偶服公司，和前一套服裝一樣，都是委託特殊造型工作室Zeppet為他量身打造的，同時也向工作室表達感謝。

▲▼日本男子夢想變成狗狗，宣布又訂做第二套擬真布偶服。（圖／翻攝自YouTube／@I_want_to_be_an_animal）

▲▼日本男子夢想變成狗狗，宣布又訂做第二套擬真布偶服。（取自X／@toco_eevee）

►►►他砸45萬變成牧羊犬「首次出門被遛了」　嗨交狗朋友畫面曝光

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