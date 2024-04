淫男多次性侵14歲少女致孕　美法官重判50年還要「物理閹割」

記者詹雅婷/綜合報導

美國路易斯安那54歲男子蘇利文(Glenn Sullivan Sr.)17日承認性侵14歲少女讓她懷孕,法官22日判處蘇利文50年刑期,外加物理閹割。

CBS NEWS、People報導,當局是在2022年7月開始針對蘇利文展開調查,當時有一名年輕女性報案稱,蘇利文在她14歲時多次性侵她,最終造成她懷孕,且DNA檢測結果顯示蘇利文就是孩子父親。除此之外,蘇利文還暴力威脅女子及女子家人,意圖阻止她說出真相。

就在4月17日這天,蘇利文承認當年有性侵這名女子,對於4項二級性侵罪認罪。法官戴克斯(William Dykes)判處蘇利文50年刑期,外加物理閹割,這是他與檢方達成認罪協議中的一部分。

根據路易斯安那州2008年法律規定,觸犯特定性侵罪的男性可被判處化學閹割或是物理閹割。依據規定,這將由州懲教局執行,但不得早於刑期結束前一周,這也代表蘇利文要等到50年刑滿的前一周才會接受物理閹割,但他那時早已超過100歲。

助理地區檢察官卡西奧(Brad Cascio)透露,先前有過化學閹割的案子,但這是第一次下達物理閹割的懲罰,此案的惡劣程度值得採取這種行動,「針對青少年的性犯罪是起訴案件類型當中最嚴重的罪行,打算利用立法機構給予我們的一切工具,包括物理閹割,為我們社區的孩子們伸張正義。」

NEW: A judge ordered a Louisiana man to be physically castrated, in addition to his sentence, as part of a guilty plea for the ràpe of a 14-year-old girl that resulted in a pregnancy.



Glenn Sullivan Sr. (54) who pleaded guilty to 4 counts of second-degree ràpe was sentenced by… pic.twitter.com/7ixPi4cC5t