淫男多次性侵14歲少女致孕　美法官重判50年還要「物理閹割」

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記者詹雅婷／綜合報導

美國路易斯安那54歲男子蘇利文（Glenn Sullivan Sr.）17日承認性侵14歲少女讓她懷孕，法官22日判處蘇利文50年刑期，外加物理閹割。

CBS NEWS、People報導，當局是在2022年7月開始針對蘇利文展開調查，當時有一名年輕女性報案稱，蘇利文在她14歲時多次性侵她，最終造成她懷孕，且DNA檢測結果顯示蘇利文就是孩子父親。除此之外，蘇利文還暴力威脅女子及女子家人，意圖阻止她說出真相。

就在4月17日這天，蘇利文承認當年有性侵這名女子，對於4項二級性侵罪認罪。法官戴克斯（William Dykes）判處蘇利文50年刑期，外加物理閹割，這是他與檢方達成認罪協議中的一部分。

根據路易斯安那州2008年法律規定，觸犯特定性侵罪的男性可被判處化學閹割或是物理閹割。依據規定，這將由州懲教局執行，但不得早於刑期結束前一周，這也代表蘇利文要等到50年刑滿的前一周才會接受物理閹割，但他那時早已超過100歲。

助理地區檢察官卡西奧（Brad Cascio）透露，先前有過化學閹割的案子，但這是第一次下達物理閹割的懲罰，此案的惡劣程度值得採取這種行動，「針對青少年的性犯罪是起訴案件類型當中最嚴重的罪行，打算利用立法機構給予我們的一切工具，包括物理閹割，為我們社區的孩子們伸張正義。」