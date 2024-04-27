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布林肯結束訪中行程！返美前「先逛唱片行」　2大巨星獲青睞

▲布林肯在返美前，先到北京一間唱片行購買唱片。（圖／路透）

▲布林肯在返美前，先到北京一間唱片行購買唱片。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開二度訪中3天行程，26日上午會見中共中央政治局委員、外交部長王毅，雙方就關心事務進行溝通交流，下午再與中國國家主席習近平會面。值得注意的是，布林肯在結束行程準備返美前，還特地到一家唱片行購買了2張黑膠唱片，展現了他私底下熱愛音樂的一面。

布林肯26日結束訪中行程，不過他在前往機場的途中，特地先到了北京的一間唱片行。店員一見店裡來了名「超大咖顧客」，馬上熱情詢問布林肯喜好哪種音樂？布林肯則稱自己對於任何音樂種類都不排斥，但還是偏好70年代風格。最後他拿了一張中國搖滾樂代表人物竇唯，以及美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的專輯後，才滿意離去。

▲布林肯在返美前，先到北京一間唱片行購買唱片。（圖／路透）

事實上，布林肯過去就經常自稱是「業餘搖滾愛好者」，在忙於奔走全世界處理外交事務外，私底下的他也能彈得一手好吉他，過去還曾在美國國務院舉辦的宴會上自彈自唱一首芝加哥藍調經典歌曲，博得滿堂喝采。

美國國務卿布林肯24日至26日將前往大陸訪問，這也是他在1年內二度率團訪華。大陸央視26日釋出3則獨家影片，罕見曝光布林肯與習近平談話畫面。布林肯向習近平指出，這次帶著拜登要求來北京，按照「舊金山願景」促進兩國合作交流，「堅持維護並穩固兩國關係，避免一切誤判誤解，以及錯誤認知，致力於負責任的態度，處理好兩國關係。」

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