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住飯店4點必注意！　皮膚科醫師曝：「2物品」恐交叉感染

▲▼飯店打掃及房務人員。（圖／CFP）

▲皮膚科醫師提醒，外出入住飯店應該多注意，避免使用客房內部分物品。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

曾就讀哈佛大學與杜克大學的皮膚科醫生普扎（Charles Puza）在TikTok分享了4大外出入住飯店的「撇步」，讓你在享受飯店的舒適之餘，也能確保個人衛生安全。其中包括檢查是否有臭蟲、避免接觸客房內遙控器與玻璃器皿、不使用飯店免費提供的盥洗用品以及向鄰居打招呼。

根據《紐約郵報》報導，普扎在TikTok上拍攝影片並建議，在入住飯店前，可以先在免費的公共資料庫「臭蟲登記處」（The Bedbug Registry）查詢飯店是否有臭蟲問題（主要適用於美國與加拿大地區）。他表示，「確保你的入住飯店不在『臭蟲登記處』的名單上，並時常檢查房間角落與床底，確認有無臭蟲活動的痕跡。」

臭蟲是一種近年來常見的害蟲，特別是在歐美地區，經常導致衛生問題。而「臭蟲登記處」則是一個公開且免費的資料庫，記錄了美國和加拿大的「臭蟲目擊事件」。該網站目前有超過2萬份臭蟲報告，最早可以追溯到2006年。這個資料庫也提供民眾在計劃旅行或租房時，可以事先查詢目的地是否有臭蟲問題，作為選擇住宿的參考。

▲▼醫師建議4個住宿撇步 1物超髒「恐交叉污染」。（圖／記者王佩翊製圖）

普扎也建議，飯店客房中的電視遙控器和玻璃器皿也是需要注意的物品。他表示，飯店的清潔人員可能會使用「同一塊抹布」清潔水槽、馬桶和玻璃杯等物品，因此建議入住時，避免使用酒店提供的這些物品。事實上，休士頓大學2012年提出的研究結果內容也與普扎的說法吻合，該研究指出，電視遙控器和床頭燈開關是飯店房間內「細菌最多」的物品。

研究人員也發現，飯店所使用的海綿和拖把等清潔用具上的細菌數量驚人，這可能會導致房間之間的交叉污染。此外，飯店提供的洗髮精和護髮素等免費盥洗用品，通常含有過量的香精，且可能導致皮膚乾燥。另外，普扎也建議，如果有機會可以熱情地向隔壁房客問好。

影片公開後，許多網友紛紛表示，「我曾經在飯店工作，當時發現洗髮精和護髮素都過期，但飯店仍持續使用。」有網友則建議，如果需要使用飯店的遙控器，可以用浴帽包住，這樣可以有效避免接觸到細菌。

@drcharlesmd1 4 hotel rules everyone should know! #travel #hotel #vacation #tokyo #sakura ♬ Joy - Instrumental - ICOY Beats
 
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