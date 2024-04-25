哈瑪斯發布新人質影片！23歲男左手炸沒了　對父母說「好想你們」

▲以色列23歲男子赫許2023年10月7日參加音樂節，被哈瑪斯抓走。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯24日發布一段人質影片，23歲男子赫許（Hersh Goldberg-Polin）參加音樂節遭擄走之後，目前還活著，但明顯可見他已經失去左手與部分手臂，並向父母說「我非常愛你們，非常想念你們」。他的父母時隔200多天第一次聽見兒子的聲音，但看見兒子還活著，鬆了一口氣，要孩子堅強活下去。
路透、天空新聞等報導，赫許在美國加州出生，長大後跟著家人搬回以色列耶路撒冷，在2023年10月7日這天，他在音樂節遭哈瑪斯擄走，也是在這一天深受重傷。目擊者稱，當時赫許試著把手榴彈丟出大家躲藏的據點時，手被炸傷，並用身上的衣服來止血，但最終還是被抓走。
The Goldberg-Polin family has given permission for the propaganda video released by the Hamas jihadi death cult to be shared.— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 24, 2024
They want the world to see the horrors their beloved Hersh has endured. He was abducted from the Nova music festival on October 7 after his arm was blown… pic.twitter.com/yK8J9UYVPr
根據哈瑪斯公布的這段未註明日期影片，赫許身穿紅色衣服靠牆而坐，但他顯然是遭受威脅施壓，除了開口批評以色列總理納坦雅胡及其政府，也稱以色列的轟炸造成大約70名拘留者死亡，其餘的人生活在沒有水、食物、陽光的地下地獄，並在最後向父母喊話，要爸媽堅強，「我非常愛你們，非常想念你們」。
赫許也在影片中透露遭俘虜近200天，推測這段畫面應該是在近期拍攝。
赫許的父母看到這段影片之後，也拍攝影片做出最新回應。父親強納森波林（Jonathan Polin）敦促參與停火談判的領導人達成協議，「看到（戈柏波林）還活著，我們鬆了一口氣，但也擔心他的健康狀況，以及所有其他人質、該地區所有受苦的人的健康福祉……我們在這裡向至今一直在談判的各方領導人提出請求，包括卡達、埃及、美國、哈瑪斯、以色列，勇敢一點、挺身而進，抓住機會達成協議，讓所有人都能和親人團聚。」
Day 201. We are grateful to see Hersh is alive. We must seize this moment. Listen to Jon and Rachel's plea to all leaders. #Bring_Hersh_Home #BringThemAllHomeNOW pic.twitter.com/qfO6BIZzZC— Bring Hersh Home (@BringHershHome) April 24, 2024
赫許母親瑞秋（Rachel Goldberg-Polin）則是盯著鏡頭對著兒子說，「我們今天是時隔201天以來第一次聽見你的聲音，我告訴你，我們告訴你，我們愛你，要堅強起來，活下去。」
哈瑪斯2023年10月攻入以色列，導致以色列約1200人死亡，還有250名以色列人和外籍人士被武裝份子劫持為人質。以色列隨後展開報復行動，誓言殲滅哈瑪斯，加薩衛生部門稱至今已有3.4萬名巴勒斯坦人死亡。
讀者迴響