哈瑪斯發布新人質影片！23歲男左手炸沒了　對父母說「好想你們」

▲以色列23歲男子赫許2023年10月7日參加音樂節,被哈瑪斯抓走。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯24日發布一段人質影片,23歲男子赫許(Hersh Goldberg-Polin)參加音樂節遭擄走之後,目前還活著,但明顯可見他已經失去左手與部分手臂,並向父母說「我非常愛你們,非常想念你們」。他的父母時隔200多天第一次聽見兒子的聲音,但看見兒子還活著,鬆了一口氣,要孩子堅強活下去。

路透、天空新聞等報導,赫許在美國加州出生,長大後跟著家人搬回以色列耶路撒冷,在2023年10月7日這天,他在音樂節遭哈瑪斯擄走,也是在這一天深受重傷。目擊者稱,當時赫許試著把手榴彈丟出大家躲藏的據點時,手被炸傷,並用身上的衣服來止血,但最終還是被抓走。

The Goldberg-Polin family has given permission for the propaganda video released by the Hamas jihadi death cult to be shared.



They want the world to see the horrors their beloved Hersh has endured. He was abducted from the Nova music festival on October 7 after his arm was blown… pic.twitter.com/yK8J9UYVPr