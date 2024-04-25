哈瑪斯發布新人質影片！23歲男左手炸沒了　對父母說「好想你們」

▲以色列23歲男子赫許2023年10月7日參加音樂節，被哈瑪斯抓走。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯24日發布一段人質影片，23歲男子赫許（Hersh Goldberg-Polin）參加音樂節遭擄走之後，目前還活著，但明顯可見他已經失去左手與部分手臂，並向父母說「我非常愛你們，非常想念你們」。他的父母時隔200多天第一次聽見兒子的聲音，但看見兒子還活著，鬆了一口氣，要孩子堅強活下去。

路透、天空新聞等報導，赫許在美國加州出生，長大後跟著家人搬回以色列耶路撒冷，在2023年10月7日這天，他在音樂節遭哈瑪斯擄走，也是在這一天深受重傷。目擊者稱，當時赫許試著把手榴彈丟出大家躲藏的據點時，手被炸傷，並用身上的衣服來止血，但最終還是被抓走。

The Goldberg-Polin family has given permission for the propaganda video released by the Hamas jihadi death cult to be shared.



They want the world to see the horrors their beloved Hersh has endured. He was abducted from the Nova music festival on October 7 after his arm was blown… pic.twitter.com/yK8J9UYVPr — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) April 24, 2024

根據哈瑪斯公布的這段未註明日期影片，赫許身穿紅色衣服靠牆而坐，但他顯然是遭受威脅施壓，除了開口批評以色列總理納坦雅胡及其政府，也稱以色列的轟炸造成大約70名拘留者死亡，其餘的人生活在沒有水、食物、陽光的地下地獄，並在最後向父母喊話，要爸媽堅強，「我非常愛你們，非常想念你們」。

赫許也在影片中透露遭俘虜近200天，推測這段畫面應該是在近期拍攝。

赫許的父母看到這段影片之後，也拍攝影片做出最新回應。父親強納森波林（Jonathan Polin）敦促參與停火談判的領導人達成協議，「看到（戈柏波林）還活著，我們鬆了一口氣，但也擔心他的健康狀況，以及所有其他人質、該地區所有受苦的人的健康福祉……我們在這裡向至今一直在談判的各方領導人提出請求，包括卡達、埃及、美國、哈瑪斯、以色列，勇敢一點、挺身而進，抓住機會達成協議，讓所有人都能和親人團聚。」

Day 201. We are grateful to see Hersh is alive. We must seize this moment. Listen to Jon and Rachel's plea to all leaders. #Bring_Hersh_Home #BringThemAllHomeNOW pic.twitter.com/qfO6BIZzZC — Bring Hersh Home (@BringHershHome) April 24, 2024

赫許母親瑞秋（Rachel Goldberg-Polin）則是盯著鏡頭對著兒子說，「我們今天是時隔201天以來第一次聽見你的聲音，我告訴你，我們告訴你，我們愛你，要堅強起來，活下去。」

哈瑪斯2023年10月攻入以色列，導致以色列約1200人死亡，還有250名以色列人和外籍人士被武裝份子劫持為人質。以色列隨後展開報復行動，誓言殲滅哈瑪斯，加薩衛生部門稱至今已有3.4萬名巴勒斯坦人死亡。