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衛星照曝光！拉法出現大量帳篷　疑以色列準備派軍

▲▼美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）在4月7日和4月23日拍攝的衛星照顯示，拉法外圍出現大量白色帳棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉法外圍出現大量白色帳棚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方24日表示，已動員兩個預備役旅準備前往加薩執行任務。根據最新衛星拍攝畫面顯示，在加薩南部城市拉法（Rafah）以北5公里處有一排排白色帳篷被搭起，疑似準備向這個僅存的平民避難地派遣軍隊。

根據《衛報》報導，南部城市拉法是加薩走廊唯一沒有發生激烈地面戰鬥的城市，巴勒斯坦230萬平民中，有超過一半以上都在拉法避難，但以色列似乎有意派遣軍隊進入此地。

▲▼美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）在4月7日和4月23日拍攝的衛星照顯示，拉法外圍出現大量白色帳棚。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）在4月7日和4月23日拍攝的衛星照顯示，拉法外圍出現大量白色帳棚。（圖／達志影像／美聯社）

以色列軍方24日表示，已動員兩個預備役旅準備前往加薩執行任務，而最新衛星拍攝畫面顯示，在拉法以北5公里處的汗尤尼斯（Khan Younis）有一排排白色帳篷被搭起，似乎代表軍隊即將進駐。

以色列政府發言人表示，以色列正在推進地面行動，但未給出具體時間表。以色列指出，哈瑪斯的領導階層和4個營的武裝分子正駐紮在拉法，利用以色列的人質作為盾牌，因此地面行動對於徹底戰勝哈瑪斯、將人質帶回家來說是必要的。

▲▼南部城市拉法是加薩走廊唯一沒有發生激烈地面戰鬥的城市，目前230萬巴勒斯坦平民中，有超過一半以上都在此避難。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴勒斯坦230萬平民有超過一半以上都在拉法避難。（圖／達志影像／美聯社）

不過，以色列的地面行動遭遇盟友的強烈反對，美國表示這將導致數千名平民傷亡，且擾亂援助物資的運送計畫。

以色列媒體24日指出，納坦雅胡和其戰時內閣預計在未來兩周內召開會議，將授權一個月的時間，撤離巴勒斯坦平民，作為拉法地面作戰計畫的首要階段。

以色列國防軍（IDF）日前也表示，他們正在購買4萬頂帳篷，為撤離數十萬流離失所的平民做準備。另外也有未經證實的消息指出，以色列已經將額外的火砲和裝甲運兵車部署到加薩走廊周圍。

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