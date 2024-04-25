哈瑪斯高官：若實施兩國方案　願意停火5年「解散軍事分支」

▲哈瑪斯官員哈亞（Khalil al-Hayya）接受美聯社採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯高階政治官員哈亞（Khalil al-Hayya）24日表示，如果實施兩國方案（two-state solution），他們願意與以色列停火，並且解散軍事分支。

哈亞接受《美聯社》採訪時表示，如果沿著1967年中東戰爭以前的邊境劃定，在西岸與加薩走廊建立一個「擁有完全主權的巴勒斯坦國，並且根據國際決議，讓巴勒斯坦難民回歸」，哈瑪斯願意與以色列停火5年或者更長時間，並且會放下武器、解散軍事分支，轉變為一個政黨。

哈亞透露，哈瑪斯想要加入巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，簡稱巴解）。巴解由其競爭政治派系法塔組織（Fatah）領導，已在加薩及約旦河西岸建立統一政府。

他還提到，所有與占領者作戰的人們，在獨立、獲得權利與國家時，他們的勢力「會變成政黨，他們的戰鬥部隊也會變成國家軍隊」。

《美聯社》指出，在停火談判陷入停滯之際，哈瑪斯將會解除武裝的暗示，似乎是一次顯著讓步。不過，以色列不太可能考慮這種情況，在去年10月7日的越境突襲後，該國誓言殲滅哈瑪斯，目前的領導層也堅決反對，在1967年中東戰爭佔領的土地上，建立巴勒斯坦國。