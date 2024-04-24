快訊／美國參院通過「援烏以台法案」　價值950億美元

記者張方瑀／綜合報導

美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案20日在眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過後，目前包裹法案正在參議院進行投票，目前以75票對17票通過，包裹法案接著將上呈總統拜登簽署成法。

根據CNN報導，這項包裹法案包含向烏克蘭提供610億美元、向以色列提供260億美元、向印度太平洋地區提供81億美元援助等3項法案。

除了「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）及「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill）以外，「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill）其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

包裹法案中的第4項則為對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

根據《美聯社》，官員稱包裹法案中約10億美元的援助可能很快就會到位，其他大部分會在未來幾周陸續到位。參院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）在表決前不久受訪表示，「若國會沒有通過這項援助，美國將在經濟、政治及軍事上付出代價」，參議院正向美國盟友釋出訊息，也就是「我們將和你們站在一起」。