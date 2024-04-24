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快訊／美國參院通過「援烏以台法案」　價值950億美元

▲▼美國聯邦參議院試圖推動的跨黨派法案預算撥款法案被主掌眾院的共和黨人拒絕，聯邦政府料將在10月1日關門。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國援助烏克蘭、以色列和台灣總額950億美元的包裹法案20日在眾議院獲得跨黨派廣泛支持通過後，目前包裹法案正在參議院進行投票，目前以75票對17票通過，包裹法案接著將上呈總統拜登簽署成法。

根據CNN報導，這項包裹法案包含向烏克蘭提供610億美元、向以色列提供260億美元、向印度太平洋地區提供81億美元援助等3項法案。

除了「烏克蘭安全補充撥款法案」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）及「以色列安全補充法案」（Israel Security Supplemental bill）以外，「印太安全補充法案」（Indo-Pacific Security Supplemental bill）其中包括向台灣和其他主要盟友提供20億美元軍事資金、用以補充向台灣和區域夥伴提供的國防物資和服務的19億美元，以及用於抗衡中國的81億美元。

包裹法案中的第4項則為對伊朗的制裁、扣押凍結的俄羅斯主權資產，以及迫使短影音平台TikTok脫離中國母公司字節跳動（ByteDance），否則將在美國面臨全國性禁令。

根據《美聯社》，官員稱包裹法案中約10億美元的援助可能很快就會到位，其他大部分會在未來幾周陸續到位。參院多數黨領袖、紐約州民主黨人舒默（Chuck Schumer）在表決前不久受訪表示，「若國會沒有通過這項援助，美國將在經濟、政治及軍事上付出代價」，參議院正向美國盟友釋出訊息，也就是「我們將和你們站在一起」。

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