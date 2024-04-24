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攻擊唐氏症鄰居！潑婦「被看兩眼」怒潑熱水　電梯突襲法院重判10年

記者羅翊宬／綜合報導

不幸遇見惡鄰居！馬來西亞檳城日前爆發一起離譜的社會案件，一名患有唐氏症的33歲男性在社區大樓搭乘電梯時，只是因為看對方兩眼，卻突然遭到39歲婦女余素琪打開保溫瓶潑灑熱水，導致身體出現6%的燒燙傷，男子搖手求饒，監視器影片在社群網路瘋傳，余素琪被當地法院判處10年徒刑。

根據馬媒《中國報》、《星洲網》，從事推銷員工作的39歲女性余素琪（音譯）被指控本月19日上午9時24分，在檳城峇六拜I-Park社區大樓的電梯裡，打開提袋中的保溫瓶，惡狠狠將熱水潑向33歲罹患唐氏症的印裔青年，受害者在電梯裡伸手向她求饒，而余素琪則是冷靜收起保溫瓶後離開。

受害青年的妹妹帶著他前往檳城中央醫院急診部接受治療，醫生診斷出青年的右肩、頸部、背部受傷，全身蒙受6%的燒燙傷。受害者家屬更指控，余素琪當天潑灑的根本不是熱水，而是化學藥劑。

浮羅山背地法庭昨（23）日召開審判，余素琪在法庭上認罪，法官則是鑒於事件的嚴重性，認為兩人素昧平生，而受害青年是殘疾人士，加上犯罪手法泯滅人性，儘管余素琪強調自己潑灑的液體為熱水、並非化學藥劑，而她也在認罪後請求從輕判刑，但法官還是判處其10年有期徒刑、罰金6000令吉（近新台幣3.9萬元），無法繳付則以監禁12個月取代。

主控官莫哈莫諾丁表示，受害青年與被告是鄰居，從2014年起就住在同棟公寓，「被告用熱水潑灑受害者的影像，在社群媒體上廣為流傳，引起社會熱議。儘管受害者進入電梯時沒有和被告說話、更沒有做出任何動作，被告卻還是潑灑熱水。」

法官阿爾札則在宣判時表示，「被告的行為殘忍且不人道」。

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