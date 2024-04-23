女主管開賓士狂炫富！婚宴卻「用欠條代替紅包」　他氣炸喊：還錢

▲大馬一名女子表面風光，但出席婚宴時竟以欠條代替禮金當作紅包，讓主人家啼笑皆非。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名網友最近在網上爆料，他有一名朋友自稱是某保健品公司的主管，出入都是開賓士代步，出席婚宴時還不斷炫富，但新郎和新娘卻在婚禮結束後，發現對方的紅包是一張「欠條」，讓眾人啼笑皆非。

據《中國報》報導，這名網友最近在網上發文爆料，他一名女性友人日前參加婚宴時，不止在現場大吃大喝，講話也十分大聲，怕大家不知道她是某保健品公司的主管，出入開的也都是賓士名車，看起來十分風光。

然而，讓主人家意外的是，他們在婚禮結束點算紅包時，才發現這名友人的紅包後面寫著「婚宴3桌算我的，錢先欠著你」的字眼，讓主人家非常困惑。

打開紅包後，主人家發現原來紅包裡包著的是一張欠條，上面承諾女子願意替新郎和新娘付3桌酒席的錢，還特別註明每桌的價格是700令吉（約新台幣4775元），因此3桌等於2100令吉（約新台幣1.4萬元），再加上她想包3個88令吉（約新台幣600元）的紅包給一對新人，因此總共還欠主人家2364令吉（約新台幣1.6萬元）。

爆料的網友指出，他們如今已查清這個紅包的主人，「她平時的表面功夫做得很好，但其實是個缺乏誠信的人，喜歡『騙吃騙喝』，已經有很多人上當」，提醒大家不要受騙，而貼文下方也有認識這名女子的網友直接將她tag出來，提醒她別忘了還錢。