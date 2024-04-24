遊韓注意！梨泰院驚現「詭異巧克力」　吃下去恐被撿屍

▲女YouTuber收到的巧克力有孔洞，懷疑被注射藥物進去。（翻自YT畫面）

圖文／鏡週刊

韓國首爾梨泰院是著名觀光景點之一，當地酒吧林立，夜生活熱鬧，也是許多外國人聚集的地點。不過最近就盛傳當地出現許多「詭異巧克力」、「詭異糖果」，一名韓國女直播主到現場開直播，也收到詭異巧克力，更呼籲大家不要吃，因為吃完很有可能被撿屍。

據南韓《NEWS 1》報導，這名韓國女YouTuber當天到梨泰院拍片，但直播到一半的時候，突然有一名外國人前來搭訕，更分享了一塊巧克力給她。女子第一時間不以為意收下，還向對方謝謝，但後來有人提醒，這顆巧克力「怪怪的」，她也有所警覺，於是對著鏡頭向觀眾們解說。

女子稱，她發現這塊巧克力，竟然有洞孔，相信是有人故意把「某物質」，注射進巧克力裡面，而且再看外觀，巧克力「餡料」的顏色也與正常巧克力有所不同。女子就說，這種巧克力，在當地稱為「綁架巧克力」，有人可能因為食用它，進而被撿屍或綁架，相當恐怖，也呼籲大家來梨泰院玩時要注意。

報導也指出，近期韓國警方也破獲多起用糖果、巧克力或菓子來偽裝毒品的案例，本月初才有6人因食用「大麻果凍」被逮。

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