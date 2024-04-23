AV情節是真的！日人氣網美遇「電車癡漢」　怒控：睡著遭襲胸

▲ 七瀨茜遇上電車癡漢，睡著時慘遭襲胸。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本一名人氣網美「七瀨茜」（七瀬あかね）21日發文指出，日前她搭電車時真的遇上AV情節，遭到一名電車癡漢襲胸，把她給嚇壞了。而且更讓她無奈的是，其他乘客剛好都無人目擊，列車上似乎也沒有監視器。

七瀨茜在X平台發文稱，日前她搭電車時睡著，隨後就有一名癡漢慢慢靠近她的胸部，但這時七瀨因為睡著，並沒有注意到。直到癡漢對她襲胸，七瀨才驚醒，但癡漢發現被七瀨察覺到後，立刻逃走。

七瀨說，現場雖然有其他乘客，但大多數人也在睡覺，因此沒有人直接目擊到癡漢犯案的過程。七瀨也抱怨，電車上似乎也沒有裝設監視器，讓癡漢的犯行無法被拍下來，她也相信應該有很多類似遭遇的被害人，最後她更直呼，「這真的很噁心也很可怕！」

隨後有不少網友同情七瀨的遭遇，紛紛表示：「癡漢真的太可惡！」、「做出這麼卑劣的行為」。另外也有網友指出，電車可能因為路線不同，有些電車裝有監視器，或許七瀨所搭乘的電車，會有監視器拍下癡漢犯行。

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