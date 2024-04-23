　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AV情節是真的！日人氣網美遇「電車癡漢」　怒控：睡著遭襲胸

這不是AV情節！人氣網美遇電車癡漢，睡著時慘遭襲胸。（翻自X平台）

▲ 七瀨茜遇上電車癡漢，睡著時慘遭襲胸。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本一名人氣網美「七瀨茜」（七瀬あかね）21日發文指出，日前她搭電車時真的遇上AV情節，遭到一名電車癡漢襲胸，把她給嚇壞了。而且更讓她無奈的是，其他乘客剛好都無人目擊，列車上似乎也沒有監視器。

七瀨茜在X平台發文稱，日前她搭電車時睡著，隨後就有一名癡漢慢慢靠近她的胸部，但這時七瀨因為睡著，並沒有注意到。直到癡漢對她襲胸，七瀨才驚醒，但癡漢發現被七瀨察覺到後，立刻逃走。

七瀨說，現場雖然有其他乘客，但大多數人也在睡覺，因此沒有人直接目擊到癡漢犯案的過程。七瀨也抱怨，電車上似乎也沒有裝設監視器，讓癡漢的犯行無法被拍下來，她也相信應該有很多類似遭遇的被害人，最後她更直呼，「這真的很噁心也很可怕！」

隨後有不少網友同情七瀨的遭遇，紛紛表示：「癡漢真的太可惡！」、「做出這麼卑劣的行為」。另外也有網友指出，電車可能因為路線不同，有些電車裝有監視器，或許七瀨所搭乘的電車，會有監視器拍下癡漢犯行。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導
情色網美「與虎共舞」拍裸照　老虎眼神死表示：？！
乙武洋匡撇50女性醜聞再參選　造勢遭惡意鬧場！暴力襲擊影片曝光
【餘震晃不停】一張圖帶你看懂全球地震　台灣「刷一排數字」太恐怖

ET快訊
震撼3D圖瘋傳！台灣地震「已突破天際」　網怕爆：以為宇宙電梯
台北慈濟爆偷拍　薛瑞元：聽起來有點怪「手術房不是只有1人在」
台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利
沒想到變瘋狗浪　洪總：對市長很抱歉！
快訊／連日搶修環狀線　新北捷運局科長心肌梗塞逝世
快訊／黃姓護理師到案！　將依4罪名送辦
2傾倒大樓又在自家飯店附近！　張齡予震醒急call員工
死刑存廢激辯分兩派！　學者：等待執行的過程殘酷不人道
全台搖不停「台北101狀況更可怕？」　一票搖頭：反而安全
竹科工程師被逮！「Max搶票機器人」狂掃IU、張學友門票

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利

27歲女老師保健室「激吻男學生」！　日國中上演校園版SOD

小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

不滿遭開除！男溜進養殖場「把水全排光」　400多隻比目魚暴斃

19月男童撿球闖入車道！爸停車沒看見直接輾過　頭部重傷身亡

肖想隔壁帥哥鄰居！31歲輕熟女闖進民宅　強迫鄰居、女友和她3P

澳洲勒令X隱藏主教遇襲部分貼文　馬斯克批「和現實脫節」：將上訴

美通過法案「扣押俄國海外資產」　普丁盟友揚言報復

23歲泰男「自己亂接電線」！短路走火　整棟房子被燒光

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

NewJeans Danielle笑容沒停過！　各種POSE寵粉...感動：謝謝大家來

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

李多慧應援到一半鞋帶掉了　全員等她光速重綁反應萌翻

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

大谷翔平大聯盟176轟！　超越松井秀喜成最多轟日人

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

台灣連夜強震！　韓媒「高度關注」半導體市場：三星可漁翁得利

27歲女老師保健室「激吻男學生」！　日國中上演校園版SOD

小學血案現場！　英14歲凶嫌「當學生和家長面前」2刀刺殺15歲少年

不滿遭開除！男溜進養殖場「把水全排光」　400多隻比目魚暴斃

19月男童撿球闖入車道！爸停車沒看見直接輾過　頭部重傷身亡

肖想隔壁帥哥鄰居！31歲輕熟女闖進民宅　強迫鄰居、女友和她3P

澳洲勒令X隱藏主教遇襲部分貼文　馬斯克批「和現實脫節」：將上訴

美通過法案「扣押俄國海外資產」　普丁盟友揚言報復

23歲泰男「自己亂接電線」！短路走火　整棟房子被燒光

北市旅館公會前理事長涉背信！　妻氣炸怒告：拿我房子向銀行貸款

「不認為現在台灣有條件廢死」　鄭運鵬：營造被信任的審判制度

調皮犬逃出機場意外變「國際逃犯」　17天城市大冒險終於回家

震到不敢洗澡！3動作緩解　醫：就診患者增1成「多是中年婦女」

台積電熊本廠效應！國銀卡位九州 　台新銀福岡支行今開業

黃金創兩年來「最大單日跌幅」　大陸國內金價每克一夜大跌63元

別再邊洗澡邊小便！醫示警「1壞習慣」：小心聽到聲音就飆尿

全聯母親節蛋糕、禮物清單一次看！「國民捲包床墊」限量下殺

傷勢影響江少慶回歸　鋒總：有點來來回回

震撼3D圖瘋傳！台灣地震「已突破天際」　網怕爆：以為宇宙電梯

國際熱門新聞

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

日26歲消防員5度兼差拍A片！遭停職6個月　酬勞曝光

垃圾桶爆滿　京都過度觀光逼瘋居民　

即／台灣又地震！日政府：隨時做好支援準備

即／大馬海軍2直升機墜毀　機上10人全罹難

水淹杜拜！超跑在路上漂　香奈兒泡水

春假失控！比基尼妹互毆露奶　男大生觀戰

Uber公布「年度最怪遺失物」

美商務部長：我們晶片比中國先進　「我們」包含台灣

加薩醫院廢墟「埋190具屍體」！外媒：瓦礫堆下還有

大馬2機相撞瞬間畫面曝　地面民眾竄逃

美警逮捕戀童癖　奪槍、開火、清彈匣

加薩亂葬崗「挖出近300具遺體」

花蓮強震晃整夜　日網友出差嚇：震出半缸水

更多熱門

相關新聞

京都「產寧坂」櫻花樹倒塌　砸傷6旬翁

京都「產寧坂」櫻花樹倒塌　砸傷6旬翁

日本京都清水寺附近的觀光景點「產寧坂」（又稱三年坂）23日發生事故，有一顆櫻花樹傾倒壓傷一旁路人。受傷的62歲男性隨即獲救，所幸意識清楚，並無大礙。

北韓進行「核反擊」模擬訓練　視南韓假想敵

北韓進行「核反擊」模擬訓練　視南韓假想敵

日本2海鷹直升機墜毀前「未共享位置」！

日本2海鷹直升機墜毀前「未共享位置」！

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

美軍確定加入搜救！日自衛隊2直升機墜機

美軍確定加入搜救！日自衛隊2直升機墜機

關鍵字：

癡漢七瀨茜電車襲胸網美日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮6.3地震「富凱大飯店」傾倒　警消趕抵封路

花蓮餘震突然暴增　專家：有點異常

即／02:26花蓮有感地震

快訊／花蓮「統帥大樓」傾倒　瞬間影片曝光

校門馬達卡死　竟是「成人手臂粗」眼鏡蛇卡住

即／花蓮02:32有感地震！台北震度3級以上　12縣市國家警報

快訊／台北狂搖！08：04地牛翻身

花蓮壽豐02:32規模6.3強震

花蓮人曬圖「一串驚人螞蟻字」崩潰　網看傻：腳底發麻

百歲榮民死亡女兒藏屍家中　詐領月退俸

專家示警「海溝巨型地震」3特徵　台北恐搖3分鐘、擺盪幅度比921大

台灣東部海域02:26規模6地震　最大震度5弱

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

即／花蓮「統帥大樓」傾倒

403強震過20天還在搖！炎亞綸凌晨發聲：無法理解了

更多

最夯影音

更多

朴寶劍超寵粉！萌比「噓」繞場收信　見小朋友秒蹲下簽名...羨慕惹

套圈圈玩偶頭瘋狂轉　丟完下秒立刻被彈開

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

萌弟賴床聽《妖怪手錶》秒跳起　音樂催落直接熱舞媽咪笑翻XD

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面