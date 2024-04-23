AV情節是真的！日人氣網美遇「電車癡漢」　怒控：睡著遭襲胸

▲ 七瀨茜遇上電車癡漢，睡著時慘遭襲胸。（翻自X平台）
圖文／鏡週刊
日本一名人氣網美「七瀨茜」（七瀬あかね）21日發文指出，日前她搭電車時真的遇上AV情節，遭到一名電車癡漢襲胸，把她給嚇壞了。而且更讓她無奈的是，其他乘客剛好都無人目擊，列車上似乎也沒有監視器。
七瀨茜在X平台發文稱，日前她搭電車時睡著，隨後就有一名癡漢慢慢靠近她的胸部，但這時七瀨因為睡著，並沒有注意到。直到癡漢對她襲胸，七瀨才驚醒，但癡漢發現被七瀨察覺到後，立刻逃走。
七瀨說，現場雖然有其他乘客，但大多數人也在睡覺，因此沒有人直接目擊到癡漢犯案的過程。七瀨也抱怨，電車上似乎也沒有裝設監視器，讓癡漢的犯行無法被拍下來，她也相信應該有很多類似遭遇的被害人，最後她更直呼，「這真的很噁心也很可怕！」
隨後有不少網友同情七瀨的遭遇，紛紛表示：「癡漢真的太可惡！」、「做出這麼卑劣的行為」。另外也有網友指出，電車可能因為路線不同，有些電車裝有監視器，或許七瀨所搭乘的電車，會有監視器拍下癡漢犯行。
今日は朝、電車移動中で寝てしまってる時に隣の男の人に胸元近くを触られていてその時何が起きてるかわからず気づいた時には逃げられてしまったんだけど周り眠っている人多くて目撃してくれた人もいなそうで。電車ってなんで防犯カメラないんですかねえ...。被害者さんたくさんいると思うんだけどなぁ…— 七瀬あかね (@nanaseakane_) April 21, 2024
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