史無前例！川普封口費案首日庭審　律師開場陳述「他是無辜的」

▲川普封口費案22日在美國紐約曼哈頓刑事法庭開始審理。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普「封口費案」22日進行第一天開庭審理，紐約檢察官與川普的律師分別進行開場陳述（開審陳述），陪審團也聽取控方首名證人、《國家詢問報》前發行人裴克爾（David Pecker）的簡短陳述。這是一場史無前例針對美國前總統的刑事審判，檢方指控川普試圖封口成人片女星，並影響了2016年大選。

▲川普因涉嫌掩蓋與婚外情有關的封口費案件於22日出庭。（圖／路透）

根據路透社、CNN報導，川普（Donald Trump）被指控偽造34項商業紀錄，試圖掩蓋2016年他向AV女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元，以阻止她說出兩人10年前的婚外情性事，避免因醜聞曝光而打擊川普選情。

檢察官科朗傑洛（Matthew Colangelo）在開場陳述中向陪審團表示，這起案件是非法付款，試圖以非法方式影響2016年大選，「他一遍又一遍地謊報他在紐約的商業紀錄，掩蓋了此犯罪陰謀。」他向陪審團說明了川普當時如何與前私人律師柯恩（Michael Cohen）以及前美國媒體公司執行長裴克爾一起防止破壞性消息曝光，並強調了柯恩作為證人的可信度。

▲檢察官認為，川普涉嫌案件背後有更大的陰謀，企圖影響大選。（圖／路透）

川普的辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）開場時直截了當地說，川普是無辜的。他認為，川普除了在支票上簽字之外，並未參與任何他被指控偽造的商業紀錄，「川普總統與明細單據、支票的產生，或分類帳的入帳都沒有任何關係」。他還指出，「試圖影響選舉並無不妥。這就是所謂的民主。他們把這想法加上了一點邪惡，好像這就是犯罪一樣。」另外，他也強調柯恩並不值得信任。

▲川普辯護律師強調，他的前私人律師柯恩曾在其他案件中宣誓後撒謊，並不值得信任。（圖／路透）

作為首名證人，72歲的裴克爾22日上午在法庭上作證不到30分鐘，預計他將在23日繼續作證。儘管他沒有被指控犯罪，但檢察官科朗傑洛在開場陳述中，宣稱裴克爾不是單純的媒體出版商，而是同謀，是幫助川普在2016年大選前控制公眾對他的評判的關鍵人物。