美高中屁孩連呼老師2次巴掌！　面臨3罪起訴

Imagine a world where teachers are being slapped by students.



You don't have to imagine; this was at Parkland High School in Wisconsin, NC



Society is collapsing at a faster rate...pic.twitter.com/Wj52xc7i28 — Laina Media (@media_laina) April 16, 2024

▲影片可能引起不適，請斟酌觀看。



記者張靖榕／綜合外電報導

美國北卡羅萊納州溫斯頓塞勒姆市（Winston-Salem），15日發生一起高中生連打老師2巴掌的暴力事件。影片中可見，老師坐在位子上，學生不斷挑釁，接著就搧了老師一記巴掌，之後又是一掌，全班靜默沒有人出聲阻止。

▲美國高中生自我膨脹，連老師都打。（圖／翻攝X）



影片在社群網站X瘋傳，事件發生在帕克連高中（Parkland High School），老師全程坐在椅子上，學生則搬出街頭痞子的調調對老師嗆聲，接著猛地搧了老師一記巴掌，響聲迴盪在教室內，拍攝者發出了一聲「嗚...」。

老師坐著回應，「你覺得這樣能影響到我嗎？」學生竟然擺出一副家長的姿態，雙手叉腰質問「妳想要我再打妳一次嗎？」老師直白回應「我不想」，但學生又迅速上前搧了老師一記巴掌，連老師的眼鏡都打飛。

學生持續叫囂，不斷出言辱罵老師，還說就算全班看到她被打巴掌，也沒有人出來阻擋，因為沒有人在乎，「X子，回去教妳的課。」

綜合美國地方媒體報導，校長金那（Noel Keener）通知家長，學生除被學校處分，還因為其「不妥與令人不安」的行為，面臨1項威脅罪、2項輕度傷害罪的刑事訴訟。

由於該名學生未成年，當地警方表示不會公布相關個資，不過這個校園惡霸的暴力行徑恐怕不只這一樁，事件發生後，校內不只一名教師表示，該名學生也對他們施暴過。其中一名教師愛德華茲（Larry Edwards）有40年豐富的教學經驗，退休後轉任代課教師，他說在該學校期間，他也曾被同一名惡霸學生推過頭部，「我那時覺得很震驚」。