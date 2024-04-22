日25歲「詐欺女王」騙3男3270萬！賣戀愛詐騙手冊爆紅　被判9年

記者王佩翊／編譯

日本一名25歲女子渡邊真衣靠著在3名男子之間周旋，詐騙1億5500萬日圓（約新台幣3270萬元），同時逃漏稅，而她還打著「白漂女子莉莉醬」的名號，販售戀愛詐欺手冊，教人如何從對自己有好感的男人身上騙財。她22日被名古屋地方法院依詐欺、詐欺輔助等多項罪名判處9年徒刑與罰金800萬日圓（約新台幣168萬元）。

根據《產經新聞》、《富士新聞網》報導，在網路上號稱「白漂女子莉莉醬」（頂き女子りりちゃん）的渡邊真衣2021年3月至2023年8月向一名對自己有好感的50多歲男子謊稱，必須立刻償還欠款，從對方身上詐騙1億1700萬日圓（約新台幣2468萬元），同時又在2023年4月至8月間使用相同手法，向其他2名男性詐取3800萬日圓（約新台幣801萬元）。

▲渡邊真衣不但騙財，還教人如何愛情詐騙 。（圖／翻攝自X）

她一共從3名男性手中取得超過1億5500萬日圓（約新台幣3270萬元）的詐騙所得，但是卻未申報該筆所得稅，逃漏稅款達4000萬日圓（約新台幣843萬元）。而她還在網路上教人如何桃色詐騙，並以「白漂女子莉莉醬」名義販售戀愛詐騙手冊，其中一名購買該手冊的女子早前也因成功詐騙而被定罪，渡邊真衣同樣被控詐欺輔助罪。

渡邊在過去的審判中，已承認所有起訴內容中的罪行。名古屋地方法院22日判處她9年有期徒刑併科罰金800萬日圓（約新台幣168萬元）。然而當法官開始說明判決理由時，渡邊一度呼吸急促、站不穩，因此法官只好讓她暫時坐下聆聽判決結果。

渡邊也坦言，會開始詐騙是因為沉迷男公關，她甚至曾經1個月就在男公關身上砸400萬日圓（約新台幣84萬元）。