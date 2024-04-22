川普打官司驚人費用曝！　光是一天就得噴「新台幣450萬元」

▲美國前總統川普面臨多項指控、官司纏身。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國即將於今年11月進行總統大選，由共和黨籍的前總統川普對上民主黨籍的現任總統拜登。不過，川普面臨多項指控、官司纏身，包括涉嫌向A片女星支付大筆封口費掩蓋婚外情，事後卻將此謊報為選舉開支。統計指出，川普光是打官司就投入了6600萬美元（近新台幣20.4億元）。

根據美媒《華爾街日報》，美國聯邦選舉委員會（FEC）引用川普陣營所提報的選舉相關費用資料，發現川普在聘請律師協助打官司的相關法律費用規模相當驚人，因為光是今年3月便在一個月以內花費400萬美元。

川普參選團隊和川普相關募款團體指出，從去年起至今的法律相關花費，便高達了6600萬美元以上，等於平均一天就得花掉14萬5000美元（近新台幣450萬元）。

報導比較拜登陣營、川普陣營可以動用的選舉款項。截至今年3月底，拜登陣營所持有的選舉資金達到1億9300萬美元，遠遠勝過川普陣營所持有的9720萬美元，在可動用資金上呈現壓倒性優勢。

另外，拜登在支持率上也逐漸拉緊了和川普之間的差距。美媒NBC從本月12至16日針對擁有投票權的1000名成年男女進行民意調查，假設此次大選由川普對上拜登，則川普的支持率為46%、拜登則為44%，縮短至相差2個百分點。據悉，NBC今年1月的民調中，川普支持率贏過拜登5個百分點。