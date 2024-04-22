美軍敘利亞基地被轟！傳「親伊朗組織」策畫　火箭彈發射車已燒毀

▲美軍駐敘利亞的一處軍事基地遭到從伊拉克北部發射的火箭彈攻擊。（資料照／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國駐敘利亞軍事基地21日晚間遭到至少5枚火箭彈襲擊。據伊拉克安全部隊透露，這是伊拉克北部的不法份子所為，現已尋獲並損毀襲擊用的車輛。人權組織監察員認為，這次襲擊是由伊拉克境內的親伊朗組織伊斯蘭抵抗運動（Islamic Resistance）所策劃的。

根據法新社、天空新聞報導，伊拉克安全部隊聲明稱，不法份子21日晚間9時50分左右發射火箭彈，襲擊了敘利亞領土內一處由美國主導的國際聯軍基地，隨後，伊拉克部隊展開大規模搜索行動並在北部尼尼維省（Nineveh）燒毀了參與行動的車輛。

▲人權組織認為，駐敘利亞美軍遇襲一事是由親伊朗組織所策動。（資料照／達志影像／美聯社）

伊拉克一名安全部隊消息人士與一名高級軍官表示，涉事的小型卡車在車尾固定著一座火箭發射器，並且停放在與敘利亞接壤的小鎮祖馬爾（Zummar），未發射的火箭彈爆炸導致卡車起火。據稱，至少發射了5枚火箭彈。

敘利亞人權瞭望台組織的戰爭監察員拉赫曼（Rami Abdel Rahman）也指責，伊拉克境內的親伊朗組織聯盟「伊斯蘭抵抗運動」發射數枚火箭彈，攻擊美軍在敘利亞東北部的卡拉布吉爾基地（Kharab al-Jir base）。

報導指出，伊拉克一個軍事基地20日曾發生爆炸，造成1人死亡、8人受傷，美軍在中東的司令部否認參與襲擊。這是幾周以來對美軍等聯合部隊的首次大規模攻擊，同時也發生在以色列據傳報復伊朗大規模空襲的幾天後，加劇了由加薩戰爭引起的中東緊張局勢。

此前，親伊朗武裝派別曾在去年10月中旬至2月初，對中東美軍發動一系列火箭彈和無人機襲擊，1月28日還有一架無人機在約旦敘利亞邊境造成3名美軍死亡。