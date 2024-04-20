日本40女大生集體狂拉！　義式餐酒館聚餐慘遇食物中毒

▲日本一間義式餐酒館發生食物中毒。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣一間義大利餐酒館爆發食物中毒，40名女大學生在用餐後出現腹瀉、腹痛等症狀，當地政府已認定該起事件為集體食物中毒，因此已對該店下達19日、20日的營業停止處分。經過診斷，多人的糞便中被驗出「產氣莢膜梭菌」，所幸目前受害顧客已陸續恢復健康。

根據《讀賣新聞》報導，滋賀縣草津市的義大利料理餐廳「薪窯披薩與葡萄酒吧NADESHICO」14日晚間接待了來自草津市與京都市的63名團體顧客，皆為女大學生，然而其中有40名18歲至22歲的女性顧客在用餐後出現腹瀉、腹痛等症狀。

所幸40人中無人住院，且都在康復中。根據調查，受害顧客當時在店內食用了薄切生鰤魚、凱撒沙拉以及牛筋咖哩等餐點。而經過醫院檢查，有多名出現腹瀉症狀的女大生，糞便被驗出有「產氣莢膜梭菌」。

草津保健所將此案判定為集體食物中毒，因此對該店下達19日、20日等2日的停業處分。而該店則是自17日起自主停業。

另一方面，仙台市4月12日也有一間居酒屋發生食物中毒事件。有6名20歲至40多歲男性顧客吃了烤雞肉串後，出現腹瀉、發燒以及腹痛等症狀。經檢查，有3人的糞便中被驗出曲狀桿菌，疑似是烤雞肉串並未充分加熱導致。