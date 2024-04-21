美海軍現役機種！　日版2架「SH-60K海鷹直升機」墜毀1尋獲7失蹤

▲日本海上自衛隊直升機連2架墜海。（示意圖為同型直升機／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

日本海上自衛隊2架「SH60K海鷹直升機」20日晚間在伊豆諸島「鳥島」東方海域執行訓練失聯，據信已經墜海，2機共載有8人，目前僅1人尋獲。「SH60K海鷹直升機」主要負責反潛任務，該款為日本海自改款機種，該系列仍是美國海軍現役直升機，全球多國包括台灣均有採購使用。

防衛省表示，2架直升機在執行反潛訓練時失聯，第一架在20日晚間10時38分失去聯繫，1分鐘後收到該架直升機發出的緊急訊號；約25分鐘後，另一架直升機在11時04分失聯。

最新搜救情況，日本當局已在失聯海域尋獲疑似機體的一部分，據信2架直升機都已墜海。根據現行資料，SH-60海鷹直升機為雙渦輪軸引擎旋翼中型軍用直升機，是一款針對海洋環境進行強化設計的直升機，主要用於反潛任務，後期版本更具有發射反艦飛彈的能力。

「SH-60海鷹直升機」是以1970年代末美軍需求為主開發，該系列直升機於1979年首飛，1984年服役。此次日本失事的2架「SH60K海鷹直升機」，是在經設計該系列直升機的塞考斯基飛機公司授權，由三菱重工生產，根據「SH60J」型號改進而來，截至2021年4月共生產71架，預定採購80架。

這2架直升機分別隸屬德島縣的小松島航空基地，以及長崎縣的大村航空基地。防衛省正調查墜機原因，並派遣護衛艦與飛機持續搜索。