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營養午餐「鵪鶉蛋」整顆卡喉嚨！　日本2小學生窒息慘死

▲▼營養午餐、學校午餐、國小午餐、小學午餐。（示意圖／CFP）

▲醫師指出，其實小學低年級學生與幼兒園學童的身體結構沒有太大差別，且正在換牙，更應該注意使用食材。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本小學數度傳出有低年級學生在食用營養午餐時，因食物卡在喉嚨導致窒息死亡，其中光是鵪鶉蛋就造成至少2起死亡事件。醫師則提醒，低年級的小學生通常正面臨換牙，甚至沒有門牙，容易直接吸入食物，進而造成窒息，十分危險。

根據《讀賣新聞》報導，日本小學生在進食時食物卡住喉嚨導致死亡的悲劇屢見不鮮。福岡縣2月就有一名一年級的男童在午餐時，食用學校營養午餐供應的味噌關東煮，但卻不慎被其中的鵪鶉蛋卡住喉嚨。當時男童因為用餐時噎住窒息被送往醫院搶救，但經治療仍被宣告死亡，而醫師也從他的喉嚨發現一顆鵪鶉蛋。

當地政府4月17日已會同外部專家對此次事件展開詳細調查。然而營養午餐導致學生死亡的事故過去也曾經發生。2015年9月，大阪市一名小學一年級女童在食用營養午餐的蔬菜湯時，同樣誤遭鵪鶉蛋卡住喉嚨，送醫搶救後仍窒息死亡。而櫪木縣2010年2月也有一名小一男童在食用白玉湯圓時，被卡住喉嚨窒息死亡。

根據厚生勞動省統計，2018年至2022年間，因被食物喉嚨卡住導致窒息死亡的14歲以下兒童就有54人，其中9歲以下兒童占了49人。

日本內閣府有一份針對幼兒園營養午餐的指導方針，其中建議校方避免使用鵪鶉蛋、小番茄、麻糬、白玉湯圓以及魷魚等食材。但是卻沒有對小學也提供類似的危險食物清單。

非營利組織「Safe Kids Japan」理事長、小兒科醫生山中龍宏表示，其實小學一年級的孩子身體結構與幼兒園孩童沒有太大差異，尤其是低年級的孩子正在換牙，甚至沒有門牙，更容易不小心吸入食物，且大多數低年級的孩子並不了解食物的危險性，更容易導致意外發生。

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