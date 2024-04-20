中東鬆口氣！以色列彈襲伊朗「雙方冷處理」　BBC：互打已落幕

▲ 伊朗13日對以色列發動空襲，規模前所未有。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省19日驚傳爆炸，美方證實為以色列飛彈攻擊，但伊朗事後僅稱擊落3架無人機，以色列也默不作聲，令外界一頭霧水。BBC對此分析，雙方低調冷處理的態度似乎代表這波互打已經結束，中東地區總算可以鬆口氣。

BBC指出，美國官員稱以色列彈襲伊斯法罕，但伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）堅稱，被擊落的小型無人機（MAV）未造成任何破壞或人員傷亡；強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）19日發表談話時，對此更是隻字不提。

事實上，艾密拉多拉安所稱的MAV可說是以色列招牌，多年來持續利用這種簡易的四軸飛行器於伊朗境內進行秘密行動。但以色列政府的沉默給予伊朗決策者至關重要的政治空間，讓德黑蘭不必祭出猛烈反擊，使風險螺旋式升級。

伊斯法罕省為伊朗濃縮鈾計畫核心納坦茲（Natanz）核設施及重要空軍基地所在地，同時也是工業中心，設有多座無人機及飛彈工廠，而19日這起有限度的攻擊似乎是為發出強而有力的警告，展現以色列握有足夠情報及資產，可任意打擊伊朗心臟地帶。

分析指出，伊朗及以色列目前聚焦「戰略威懾」彼此，以確保自家領土不再發生攻擊，否則就要對方付出代價。以色列的低調態度將暫時緩解緊張情勢，令中東及世界各國都鬆了口氣，但加薩戰火仍持續延燒。