伊拉克「親伊朗軍事基地」爆炸1死8傷　美國、以色列：未發動空襲

▲伊朗卡索基地（Kalso）19日晚間發生至少5起爆炸。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克官方安全部隊表示，位於首都巴格達以南50公里的卡索基地（Kalso）19日晚間發生至少5起爆炸，造成1人死亡、8人受傷。伊拉克官方將爆炸歸咎於空襲，但目前尚未有人出面承認犯案，美國與以色列都稱與其無關。

根據《衛報》報導，伊拉克國防部表示，卡索基地19日晚間發生至少5起爆炸，除了設備、武器和車輛損壞之外，還造成1人死亡、8人受傷。據了解，目前有伊拉克軍隊和親伊朗準軍事部隊阿爾沙比駐紮在該基地。

⚡️#BREAKING Huge blast at military base used by Iraqi popular mobilization forces south of baghdad, two security sources say — Reuters pic.twitter.com/KEBxPU6cVI — War Monitor (@WarMonitors) April 19, 2024

《路透社》指出，有兩名匿名官員將爆炸原因歸咎於空襲，但無法說明誰必須為此負責。伊拉克安全部門消息也沒有說明，這起事件是否由無人機發動攻擊，目前也未有人出面承認犯案。

美國中央司令部（Centcom）在社群網站X發文否認參與攻擊，「美國今天沒有對伊拉克發動空襲，有關美軍發動空襲的報導並不屬實。」以色列官員也否認參與。

阿爾沙比（Hashed al-Shaabi）原是為了打擊伊斯蘭國而創立的什葉派武裝組織聯盟，目前已納入伊拉克安全部隊，也被稱作伊拉克人民動員部隊（Popular Mobilization Forces）。目前阿爾沙比仍在對具體損失和爆炸原因進行調查。

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