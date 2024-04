伊拉克「親伊朗軍事基地」爆炸1死8傷　美國、以色列：未發動空襲

▲伊朗卡索基地(Kalso)19日晚間發生至少5起爆炸。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

伊拉克官方安全部隊表示,位於首都巴格達以南50公里的卡索基地(Kalso)19日晚間發生至少5起爆炸,造成1人死亡、8人受傷。伊拉克官方將爆炸歸咎於空襲,但目前尚未有人出面承認犯案,美國與以色列都稱與其無關。

根據《衛報》報導,伊拉克國防部表示,卡索基地19日晚間發生至少5起爆炸,除了設備、武器和車輛損壞之外,還造成1人死亡、8人受傷。據了解,目前有伊拉克軍隊和親伊朗準軍事部隊阿爾沙比駐紮在該基地。

⚡️#BREAKING Huge blast at military base used by Iraqi popular mobilization forces south of baghdad, two security sources say — Reuters pic.twitter.com/KEBxPU6cVI