以色列精準打擊！　衛星照曝伊朗S-300防空系統「重要雷達」受損

▲ 伊朗去年10月28日在伊斯法罕一場軍演中發射飛彈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗中部伊斯法罕省19日驚傳爆炸，美方證實為以色列報復攻擊，伊朗對此則輕描淡寫。但美媒分析衛星影像指出，以色列對伊朗空軍基地發動精準打擊，破壞防空系統的重要雷達。

《紐約時報》分析多張衛星影像，發現以色列對伊朗伊斯法罕空軍基地的襲擊損壞或摧毀S-300防空飛彈系統中，用來追蹤來襲目標的Flap-Lid雷達。受損區域的位置最早由Aurora Intel於社群平台X上揭露，這項發現也獲得前美國政府圖像分析師比格斯（Chris Biggers）證實。

وجد تحليل اجرته صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية أن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة جوية إيرانية في أصفهان أصاب جزءًا مهمًا من نظام الدفاع الجوي.



وأظهرت الصور أن الهجوم الدقيق على قاعدة شيكاري الجوية الثامنة أدى إلى إتلاف أو تدمير رادار "الغطاء القابل للطي"، الذي يستخدم في… pic.twitter.com/LNAdN3IKOm — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) April 20, 2024

這種雷達周圍通常會停放幾輛車，包括4輛載有飛彈的卡車。襲擊發生前可見飛彈被放置於雷達旁邊，襲擊發生後被移動，但沒有明顯受損跡象。目前尚不清楚飛彈位置改變的原因，但比格斯指出，飛彈完好無損代表這次打擊非常精準。

該空軍基地其他區域及鄰近機場似乎也未受損。《紐時》指出，這起攻擊深入伊朗境內，附近還有多處敏感地點，其精準程度表明，以色列瞄準一個具體且特定的目標，也就是伊朗防空系統。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）飛彈防禦項目，伊朗此前已取得俄製S-300防空系統，以威懾以色列及他國空襲。