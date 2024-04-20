索羅門群島大選「親中總理」保住席次　親台省長也勝選

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）出訪中國，與中國國家主席習近平會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

索羅門群島大選18日陸續展開計票作業，親近中國的現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）保住了席位，但他所屬的政黨能否獲得足夠支持組建政府，仍需數天後才能知曉。

根據澳洲 ABC NEWS報導，本次選舉是蘇嘉瓦瑞自2022年與中國達成安全協議以來首次選舉；此協議使索羅門群島與北京走得更近，也讓美國和澳洲感到擔憂，害怕對地區安全產生影響。

當地媒體SIBC在19日報導了目前票數，蘇嘉瓦瑞保住了他在東舒瓦瑟（East Choiseul）的席次，最終開票結果將在幾天內公布。

另外，馬萊塔省（Malaita）親中省長芬尼（Martin Fini）落選，立場較親台的前省長、反對派領袖蘇達尼（Daniel Suidani）確定勝選。

蘇達尼反中立場鮮明，他擔任省長期間，禁止中國企業進入索羅門群島人口最多的馬萊塔省，並接受了美國援助；蘇達尼去年因拒絕承認北京而在反對人士的不信任投票中遭罷免下台。

索羅門群島的最終開票結果預計將在當地時間22日出爐，屆時也將決定是否由獲得多數席次的政黨推選新總理。