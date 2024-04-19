9.7億人投票！印度大選6周長跑「耗資1.2兆盧比」　驚人數據一次看

▲2024年印度大選開跑。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度大選今（19）日登場，身為逾14億人口的全球最大國家，這也成為地表上「最大規模的選舉」，同時締造出多項驚人數據，包括近9.7億選民、6周投票時間、耗資1.2兆盧比等。

選民

今年大選，印度符合投票資格選民高達9.69億人，佔全世界人口10%以上，其中更包括1800萬首投族。

投票時間

投票一共分成7個梯次，耗時40多天、也就是6周，從4月19日開跑，6月1日結束，預計6月4日結束計票並且宣布結果。

投票規模

印度全國設置超過100萬間投票所，並且布署1500萬人監督過程。由於使用電子投票機進行，因此在交通不便的地方，會透過船、馬、象運送機器。印度政府也以選舉規模自豪，保證不論多麼偏遠都能投票，包括世上最高的投票所，就在喜馬拉雅山脈海拔4650公尺處。

投票成本

與此同時，這也是世上最昂貴的選舉之一。印度今年大選費用預計高達1.2兆盧比（約新台幣4670億元），幾乎是上一次、2019年大選的2倍。

▼莫迪在阿約提亞（Ayodhya）一座印度教寺廟落成典禮上向民眾致意。（圖／達志影像／美聯社）

競爭超激烈

今年登記參選的政黨超過2600個，但根據民調結果，現任總理莫迪（Narendra Modi）率領的印度人民黨（BJP）最可能獲勝，拿下破紀錄的第三個執政任期。

莫迪政府2014年執政至今，實施印度教民族主義政策，被廣泛認為重塑了該國的政治與文化樣貌，從憲法規定的世俗主義、也就是保證宗教平等的狀況，漸漸轉變為印度教多數主義統治。

今年競選，莫迪除了強調宗教與民族主義，也主打「莫迪保證」（Modi Ki Guarantee），承諾把經濟發展、基礎建設、家庭脫貧置於施政中心。

因此許多人擔心，如果印度人民黨再度獲勝，恐怕導致社會兩極化的情況，比以往任何時候都更嚴重，進一步惡化已經發生的威權主義與民主倒退，甚至修改現行世俗憲法，正式成為獨尊印度教的國家。

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