公車司機開到度估！爆衝撞柱「車頭全毀」18傷　完整過程畫面曝

▲印度一名公車司機因在開車過程中「度估」,引發車禍,導致車上18人受傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印度新德里一名公車司機因在開車過程中打瞌睡,導致車子失控撞向路旁一根柱子,造成車上至少18人受傷。

據《印度時報》報導,這起事件發生於4月1日上午11時40分左右。一段監視器拍到的畫面顯示,事發當時,開車的司機看起來似乎非常疲憊,在短短幾秒內,就多次閉上雙眼「閉目養神」。

Bus driver dozes off.

18 injured including the driver. Bus driver has been charged. (New Delhi, India.) pic.twitter.com/tJ2Cdj8RG0