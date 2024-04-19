公車司機開到度估！爆衝撞柱「車頭全毀」18傷　完整過程畫面曝

▲印度一名公車司機因在開車過程中「度估」，引發車禍，導致車上18人受傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度新德里一名公車司機因在開車過程中打瞌睡，導致車子失控撞向路旁一根柱子，造成車上至少18人受傷。

據《印度時報》報導，這起事件發生於4月1日上午11時40分左右。一段監視器拍到的畫面顯示，事發當時，開車的司機看起來似乎非常疲憊，在短短幾秒內，就多次閉上雙眼「閉目養神」。

Bus driver dozes off.

18 injured including the driver. Bus driver has been charged. (New Delhi, India.) pic.twitter.com/tJ2Cdj8RG0 — Engaging Topics (@EngagingTopics) April 18, 2024

在車禍發生前幾秒，一手叉腰，另一手則放在方向盤上開車的司機，再一次難敵睡意，緩慢地將頭低了下去，開始陷入昏睡。未留意路況的他，沒有注意到路邊正矗立着一根柱子，導致公車直接與柱子正面撞上，車頭幾乎全毀。

當地警方接獲報案電話趕到現場時，發現車內共有18人受傷，其中包含了肇事的司機，以及公車的售票員。警方透露，雖然傷者都沒有受到致命傷害，但其中有3人傷勢嚴重。

目前，涉事司機仍在醫院接受治療，但他也因疏忽駕駛，而被當局根據《印度刑法典》第279條（以疏忽方式駕駛或乘坐車輛）和第337條（因魯莽或疏忽行事而危及生命致使他人受傷）立案調查。