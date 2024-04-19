　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公車司機開到度估！爆衝撞柱「車頭全毀」18傷　完整過程畫面曝

▲▼印度一名公車司機因在開車過程中「度估」，引發車禍，導致車上18人受傷。（圖／翻攝自X）

▲印度一名公車司機因在開車過程中「度估」，引發車禍，導致車上18人受傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度新德里一名公車司機因在開車過程中打瞌睡，導致車子失控撞向路旁一根柱子，造成車上至少18人受傷。

據《印度時報》報導，這起事件發生於4月1日上午11時40分左右。一段監視器拍到的畫面顯示，事發當時，開車的司機看起來似乎非常疲憊，在短短幾秒內，就多次閉上雙眼「閉目養神」。

在車禍發生前幾秒，一手叉腰，另一手則放在方向盤上開車的司機，再一次難敵睡意，緩慢地將頭低了下去，開始陷入昏睡。未留意路況的他，沒有注意到路邊正矗立着一根柱子，導致公車直接與柱子正面撞上，車頭幾乎全毀。

當地警方接獲報案電話趕到現場時，發現車內共有18人受傷，其中包含了肇事的司機，以及公車的售票員。警方透露，雖然傷者都沒有受到致命傷害，但其中有3人傷勢嚴重。

目前，涉事司機仍在醫院接受治療，但他也因疏忽駕駛，而被當局根據《印度刑法典》第279條（以疏忽方式駕駛或乘坐車輛）和第337條（因魯莽或疏忽行事而危及生命致使他人受傷）立案調查。

ET快訊
快訊／美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點
快訊／台積電重挫49元！　市值失守20兆元
「媽祖魚」躍出水面！現踨金廈海域　大批人潮開心朝聖
樹上掉落一條綠綠的　他隨手拍掉「拳頭腫成砂鍋大」
中華大橋車禍2人命危！　腳掌嚴重變形
美國一票否決！　巴勒斯坦「加入聯合國」又被拒
快訊／中東多地「爆炸聲」！　伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見
快訊／中和槍響！警連轟4槍　1男1女遭逮
快訊／台積電大跌37元至767！　台股重挫近400點摜破2萬
網留言「相信陳芳語有跟謝和弦%%」！　本尊5字怒回應
高雄氣爆1死6傷！男騎樓擺「3瓦斯桶」　案發前買米酒喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／ABC：美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點

伊朗最嚴厲警告！若以色列轟核設施　將以牙還牙「可能發展核武」

美國一票否決！巴勒斯坦「加入聯合國」再受阻　暫時無望建國

快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」　伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見

FBI：中國駭客已入侵美國　23基建公司成目標！毀滅性攻擊隨時爆發

公車司機開到度估！爆衝撞柱「車頭全毀」18傷　完整過程畫面曝

丹麥首都400年古蹟尖塔被燒垮　「外牆轟然倒塌」畫面曝

肯亞軍方直升機墜毀　國防軍總長等10位高官罹難

美國將調高「中國鋼鋁關稅」至現有3倍　北京：一錯再錯

美國宣布制裁伊朗！拜登：讓你們付出代價

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

超哥再轟Toyz雜碎：揍你剛好而已　使出超派鐵拳..警界岳母「完全支持」

陸大爺大媽「鱷魚爬」健身　列隊趴地前行獲醫師認證

老公坤達重回Energy男團生活　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

愛莉莎莎拍暴雨：好可怕

賓士貓泡水中抓車門求生　杜拜警開小艇暖心救援

5歲韓妹搭捷運被路人讓位 伸手抱抱萌喊：謝謝愛妳♥

豪宅案7／25宣判！檢重批「是主謀」　顏寬恒庭上喊冤：3罪都不認

杜拜罕見暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

蔡依林「誤倒大把鹽」慌張求救　擀出「奶嘴狀」水餃皮XD

快訊／ABC：美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點

伊朗最嚴厲警告！若以色列轟核設施　將以牙還牙「可能發展核武」

美國一票否決！巴勒斯坦「加入聯合國」再受阻　暫時無望建國

快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」　伊朗、敘利亞、伊拉克都聽見

FBI：中國駭客已入侵美國　23基建公司成目標！毀滅性攻擊隨時爆發

公車司機開到度估！爆衝撞柱「車頭全毀」18傷　完整過程畫面曝

丹麥首都400年古蹟尖塔被燒垮　「外牆轟然倒塌」畫面曝

肯亞軍方直升機墜毀　國防軍總長等10位高官罹難

美國將調高「中國鋼鋁關稅」至現有3倍　北京：一錯再錯

美國宣布制裁伊朗！拜登：讓你們付出代價

快訊／ABC：美國官員證實「以色列飛彈」擊中伊朗據點

台積電法說會失靈　早盤重挫49元跌逾6%

震災警訊頻傳　黃偉哲要求強化基層防災整備量能

高雄氣爆「透天厝全毀」！延燒3棟慘況曝　冰箱+沙發炸飛相疊

伊朗最嚴厲警告！若以色列轟核設施　將以牙還牙「可能發展核武」

LIVE／卓內閣新人+5！　環境部、衛福部、勞動部、客委會、原民會人選掀牌

友幫種大麻他懷疑3顆種子是假的　氣到報警結局全被抓

曾莞婷逛夜市穿超辣！襯衫鈕釦全解開「內衣外露」半球形狀被看光

美一票否決巴勒斯坦入聯申請　中方代表：對美國決定十分失望

Netflix訂戶大增！惟Q2預期下滑　盤後股價挫近5％

妹子用台日語唸女僕咒語！　網聽台語發音：戰鬥力好高

國際熱門新聞

妻子結婚3年堅持保童貞　人夫崩潰

美國宣布制裁伊朗！拜登：讓你們付出代價

肯亞直升機墜毀　國防軍總長等10人亡

快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」

美國將大幅調高中國鋼鋁關稅　北京：一錯再錯

潑水節「泰妹子露白皙巨乳」突脫褲手摸下體

即／日本四國島發生規模6.4地震

美國否決巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

普吉島海灘「男女活春宮」水下激情衝刺

公車司機開到度估！「爆衝撞柱」18傷

丹麥400年古蹟尖塔被燒垮　大片外牆倒塌

日本地下女團賣肉吸人氣　大玩親密接觸

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

潑水節狂歡成悲劇　泰國6天243人喪命

更多熱門

相關新聞

即／國道3號發生3車追撞　1輕傷1插管治療

即／國道3號發生3車追撞　1輕傷1插管治療

屏東長治鄉國道3號404K南下路段，18日晚間發生1輛大貨車及2小客車追撞的車禍事故，南下路段因此堵塞。其中，兩輛自小客車翻覆，1男1女駕駛送醫。警方表示，目前2名小車駕駛送醫，1人輕傷，1人插管治療，詳細事故原因仍待釐清。

阿北開小貨車打瞌睡　國3匝道口自撞

阿北開小貨車打瞌睡　國3匝道口自撞

即／國1泰山段2車追撞　占外線道回堵4km

即／國1泰山段2車追撞　占外線道回堵4km

印度總理莫迪超扯封路法　害死騎士

印度總理莫迪超扯封路法　害死騎士

自家人車禍酒測慢半拍挨轟！林園分局還原流程　法律人打臉

自家人車禍酒測慢半拍挨轟！林園分局還原流程　法律人打臉

關鍵字：

印度公車司機車禍疲勞駕駛

讀者迴響

熱門新聞

議員弟違規遭開單　叫分局長到服務處「解釋」

快訊／乳牛貓「歐膩」回家了！

28歲單親媽「交友軟體」實戰紀錄　網全歪樓

顏寬恒妻「照顧孫女」法官：妳當阿嬤了？

謝和弦被爆錄音室%%陳芳語「正宮首發聲」

鄰居引爆瓦斯高雄男燒成焦屍　妻出遊逃劫

隱藏版喵喵！LINE「永久貼圖來了」　條件曝光

身分證拿出來！命理師揭「32組數字」要去拜拜

妻子結婚3年堅持保童貞　人夫崩潰

殘留鋒面糾纏！明天溼答答　下波變天「雷雨連轟5天」

153公分白蛇竄民宅　全村人搶看

撞擊畫面曝！永和福和結構被撞碎　連鋼筋都露出

即／淡水泡棉工廠大火！疑禁水性化物

即／高雄凌晨民宅氣爆！疑人為縱火

即／高雄男疑「引爆瓦斯」釀1死4傷　夫妻失聯中

更多

最夯影音

更多

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

超哥再轟Toyz雜碎：揍你剛好而已　使出超派鐵拳..警界岳母「完全支持」

陸大爺大媽「鱷魚爬」健身　列隊趴地前行獲醫師認證

老公坤達重回Energy男團生活　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

愛莉莎莎拍暴雨：好可怕

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面