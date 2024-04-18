　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲機車騎士行經交通管制路段，被封路繩索勾到重摔死亡。（圖／翻攝自X@News18TamilNadu）

記者詹雅婷／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）14日晚間造訪喀拉拉邦，準備出席隔日的公開活動，警方針對周邊道路進行封路管制作為維安工作一環，拉起的封鎖線橫越道路，且現場沒有任何夜間明顯可見的反光標示，導致28歲機車騎士14日深夜10時30分左右行經此處時大摔車，送醫不治。

新印度快報、印度教徒報等報導，警方小組宣稱曾經揮手示意停車，但28歲機車騎士烏倪（Manoj Unni）當時並沒有停車，反而躲開警方後快速駛過，導致他被拉起的封鎖線勾到，往後重重摔在地上。

烏倪頭部受傷，雖然被警方緊急送往附近醫院，但仍在15日凌晨1時30分左右傷重不治。家屬指控，封路現場並沒有其他警告提醒，沒有任何在夜裡可明顯看到的反光標示，要求警方負起責任。

ET快訊
保母虐死小桃子只判9年　法院曝原因：教化有向善可能
旺盛對流直撲1縣市　氣象署示警：防劇烈降雨、雷擊
快訊／惡保母姊姊也續押禁見！
明天溼答答　下波變天「雷雨連轟5天」
快訊／虐死1歲剴剴！惡保母妹妹羈押禁見
快訊／空軍P-3C型反潛機訓練意外　小牛訓練彈「不明原因」落
台灣妞約前夫喝咖啡　聽「離婚傳言」笑反駁：是因為妳的…
台灣黑熊逐漸接近平地　9雞遭大屠殺
快訊／17:11發生規模4.6「極淺層地震」　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利王子脫英4年「梅根新事業賣果醬」　名人試吃評價曝光

瑞典通過新法　合法變性年齡從18歲降到16歲

不滿一星負評毀聲譽！日本60醫師「集體提告」Google　要求賠償損失

美國911緊急電話大規模斷線　波及至少4州

不願日韓關係再惡化！日相岸田「主動致電」尹錫悅　雙方通話15分

印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

普吉島海灘「外國男女活春宮」　水下激情衝刺！網笑：鹹鹹的

17家人死於空襲！巴勒斯坦少年奇蹟獨活　「為搶空投物資」竟喪命

日本3月海外旅客人數首破300萬　台灣排第2

日本警方掃蕩歌舞伎町62間愛情賓館　年輕「站壁女」遭警取締

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

女與男友爭吵突開車門跳車重摔　搶救3小時不治！驚悚影片曝

自己女兒自己寵XD　爸「當警衛」護她熱舞

5歲韓妹搭捷運被路人讓位 伸手抱抱萌喊：謝謝愛妳♥

統神與吳崢握手言和！　瘦了6公斤：壓力太大

主人苦心放誘捕籠抓貓　看兩傻誤進：不是要你啦

哈利王子脫英4年「梅根新事業賣果醬」　名人試吃評價曝光

瑞典通過新法　合法變性年齡從18歲降到16歲

不滿一星負評毀聲譽！日本60醫師「集體提告」Google　要求賠償損失

美國911緊急電話大規模斷線　波及至少4州

不願日韓關係再惡化！日相岸田「主動致電」尹錫悅　雙方通話15分

印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

普吉島海灘「外國男女活春宮」　水下激情衝刺！網笑：鹹鹹的

17家人死於空襲！巴勒斯坦少年奇蹟獨活　「為搶空投物資」竟喪命

日本3月海外旅客人數首破300萬　台灣排第2

日本警方掃蕩歌舞伎町62間愛情賓館　年輕「站壁女」遭警取締

先探／震災重建股　不只鋼鐵、水泥

先探／通膨打亂Q2行情

虐死小桃子只判9年讓母對司法失望　法院曝原因：教化有向善可能

千黛亞可甜可辣Vera Wang禮服美出新高度！惹火蕾絲胸衣逼人體態曝

華航擬配息0.69元　寫近30年來次高

大林慈濟攜手嘉義縣消防局　無痛119外傷救護簽約

「LINE友善通報網」奏效　警民合力3小時內尋回失蹤婦

嘉義縣議長盃桌球賽千人參賽　紮根基層運動實力

塑膠盒微波加熱釋放「大量塑膠微粒」　研究揭：合格的也會

男浮屍頭套塑膠袋＋雙腳綑綁！身上有不明傷痕　將解剖追真相

惡劣駕駛不服指揮「猛催油門」　撞開義交落跑！超扯畫面曝光

國際熱門新聞

即／日本四國島發生規模6.4地震

潑水節狂歡成悲劇　泰國6天243人喪命

丈夫偷吃岳母22年！人妻雙胞胎弟弟變小叔

英超低調首富身價5800億　卻連公司櫃檯都不知道他

她推叔叔去銀行　竟是「死人簽貸」

「十字交疊」男女焦屍身分曝！兇嫌向警自首

南韓首爾站列車「追撞出軌」　淒慘畫面曝

即／日本規模6.4強震　岸田文雄發出指示

哈瑪斯血洗　音樂祭倖存者50人輕生

日本強震韓國也感受到搖晃　民眾打爆消防局

日深夜強震「愛媛史上首次震度6」墓碑震倒

陸繼母奪亡父遺產　英國女逆轉拿回

面試落榜？日公司推「超貼心服務」

美股警訊？分析師預測「暴跌30%」

更多熱門

相關新聞

酒後騎機車衝竹林躲攔查！慘摔3米圳溝骨折

酒後騎機車衝竹林躲攔查！慘摔3米圳溝骨折

陳姓男子日前晚間飲酒後騎車上路，為逃避警方攔查，不慎闖入竹山鎮一處竹筍林地並自摔、跌入3米深圳溝，骨折受傷而動彈不得；南投縣消防局獲報後派出人車前往搶救、將陳男送醫，警方訊後仍將他移送法辦。

野猴闖入家中包圍女嬰　13歲女用AI助理救命

野猴闖入家中包圍女嬰　13歲女用AI助理救命

印度少女遭輪暴　母報警竟被嫌犯家長砍死

印度少女遭輪暴　母報警竟被嫌犯家長砍死

66萬名考生注意！機車考照筆試增危險感知影片題　6/5起上路

66萬名考生注意！機車考照筆試增危險感知影片題　6/5起上路

愛上小吃店年輕人妻　阿北狂騷擾下場曝

愛上小吃店年輕人妻　阿北狂騷擾下場曝

關鍵字：

印度莫迪封路機車

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦發聲「記錯人了啦」

中鋼紀念品出爐！送抗菌砧板　126萬股東嗨翻

謝和弦被爆錄音室%%陳芳語「正宮首發聲」

台北「雨像用倒的」通勤狼狽！網求停班停課

林襄休假「0偽裝現蹤紫南宮」被認出！

台北車站積水　通勤族看傻了：游泳池？

愛莉莎莎家中拍下暴雨「好可怕」！

快訊／北北基大雨　今全台變天

福和橋出現「巨大裂縫」封閉部分車道

藍營大咖S被爆是家暴慣犯！顏擇雅：暗示夠強了吧

秀琴陳致遠蘇花公路遇難落石襲車

不是雞排！恐怖炸物「吸油率430％」

Keanna「我不會記錯」列3點反擊

單親媽想肉償抵房租　房東傻眼PO網

更多

最夯影音

更多

老公坤達重回Energy男團生活！　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

1千元打賭游到對岸！高職生失蹤　遺體找到了...堂姊、同學認屍淚崩

尪吃熱炒狂點快4000元！　老婆暴走：是在吃辦桌嗎

警搜出4TB硬碟 孟耿如在場！黃子佼驚恐求救｜20240417 ET午間新聞

里長貓「阿虎」誤闖3次誘捕籠 當地志工拜託：幫忙找歐膩！

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面