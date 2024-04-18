印度總理莫迪「超扯封路法」　騎士被封鎖線勾到重摔亡

▲機車騎士行經交通管制路段，被封路繩索勾到重摔死亡。（圖／翻攝自X@News18TamilNadu）

記者詹雅婷／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）14日晚間造訪喀拉拉邦，準備出席隔日的公開活動，警方針對周邊道路進行封路管制作為維安工作一環，拉起的封鎖線橫越道路，且現場沒有任何夜間明顯可見的反光標示，導致28歲機車騎士14日深夜10時30分左右行經此處時大摔車，送醫不治。

新印度快報、印度教徒報等報導，警方小組宣稱曾經揮手示意停車，但28歲機車騎士烏倪（Manoj Unni）當時並沒有停車，反而躲開警方後快速駛過，導致他被拉起的封鎖線勾到，往後重重摔在地上。

烏倪頭部受傷，雖然被警方緊急送往附近醫院，但仍在15日凌晨1時30分左右傷重不治。家屬指控，封路現場並沒有其他警告提醒，沒有任何在夜裡可明顯看到的反光標示，要求警方負起責任。