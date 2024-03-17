地表最大規模選舉！印度近10億人「分7梯次投票」　結果6月初揭曉

▲莫迪支持者齊聚印度人民黨（BJP）位於海得拉巴的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度大選將在4月和5月登場，一共分成7個梯次投票，結果則預計在6月4日公布。身為14億人口的全球第一大國，光是合格選民就逼近10億人，成為世上最大規模的選舉。

BBC報導，印度今年大選超過9.68億人具有投票資格，與上次大選的2019年相比，足足增加1.5億人。選舉委員會表示，新登記的女性選民，比男性多出15%以上。而投票所將使用電子投票機，除了候選人以外，還有「以上皆非」的選項。

印度選舉委員會也宣布，今年大選將從4月19日開始、6月1日結束，投票一共分成7個梯次，耗時40多天。首席選舉專員庫馬爾（Rajiv Kumar）表示，「我們將把民主帶到這個國家的每個角落」，承諾繼續成為世界各地的民主燈塔。

▲莫迪在阿約提亞（Ayodhya）一座印度教寺廟的落成典禮上，向支持民眾致意。（圖／達志影像／美聯社）



印度下議院一共有543個席次，任何政黨或聯盟都需要拿下至少272席，才有辦法組建政府。2019年大選時，現任總理莫迪（Narendra Modi）率領的印度人民黨（BJP）一口氣拿走303席，今年目標則是贏得至少370席。

儘管印度國民大會黨（INC）等20多個反對黨組成「印度國家發展包容性聯盟」（INDIA），在這次大選中與執政黨抗衡，但根據最新民意調查，莫迪率領的印度人民黨選情最被看好，很可能獲得破紀錄的第三個執政任期。

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