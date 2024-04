野猴闖入家中包圍女嬰　13歲女妙用「AI助理Alexa」成功拯救2命

▲少女驚險逃過野猴攻擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度時常傳出野猴殺人事件,一名13歲少女與15個月大姪女近來在家時,一群野猴突然闖進家中、在廚房四處亂扔東西,當時她雖然害怕但為了保護嬰兒,想出妙計使用亞馬遜智慧語音助理Alexa,成功把猴群趕走,救了2人的命。

居住在北方邦伯斯蒂縣(Basti)的13歲少女妮基塔(Nikita)表示,有親戚周末到家中拜訪後忘記關門,導致一群野猴闖入家中,當時她正在和15個月大的姪女玩耍,野猴不但在屋內亂扔東西,還開始向她們靠近。

#WATCH | Uttar Pradesh: A girl named Nikita in Basti district saved her younger sister and herself by using the voice of the Alexa device when monkeys entered their home.



Nikita says, "A few guests visited our home and they left the gate open. Monkeys entered the kitchen and… pic.twitter.com/hldLA0wvZS