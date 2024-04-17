野猴闖入家中包圍女嬰　13歲女妙用「AI助理Alexa」成功拯救2命

▲少女驚險逃過野猴攻擊。（圖／示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
印度時常傳出野猴殺人事件，一名13歲少女與15個月大姪女近來在家時，一群野猴突然闖進家中、在廚房四處亂扔東西，當時她雖然害怕但為了保護嬰兒，想出妙計使用亞馬遜智慧語音助理Alexa，成功把猴群趕走，救了2人的命。
居住在北方邦伯斯蒂縣(Basti)的13歲少女妮基塔(Nikita)表示，有親戚周末到家中拜訪後忘記關門，導致一群野猴闖入家中，當時她正在和15個月大的姪女玩耍，野猴不但在屋內亂扔東西，還開始向她們靠近。
#WATCH | Uttar Pradesh: A girl named Nikita in Basti district saved her younger sister and herself by using the voice of the Alexa device when monkeys entered their home.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 6, 2024
Nikita says, "A few guests visited our home and they left the gate open. Monkeys entered the kitchen and… pic.twitter.com/hldLA0wvZS
妮基塔表示，「這群猴子進入廚房後開始亂扔東西，我和妹妹都很害怕，但後來我注意到冰箱上的Alexa，便命令它播放狗叫聲，猴子聽到後被嚇到就逃跑了」。
母親奧賈(Shipra Ojha)表示，事件發生時她人在隔壁房間，幸虧女兒當下冷靜又機靈，才讓2名孩子逃過一劫，「她很聰明地運用Alexa設備，Alexa救了她們的命」。
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