全球未來面臨五大風險！　EIU：川普未來重回白宮機率達40%

▲川普未來重新回鍋白宮的機率可能高達40%。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

經濟學人智庫日前發布報告指出，美國前總統川普未來2年內回鍋白宮的可能性高達40%，將對全球貿易與國際安全帶來嚴重衝擊，為全球貿易體系增加不確定性，提高美國工業和消費品成本，且外交、貿易、能源、移民、氣候變遷與外援政策將產生巨變。

至於台海兩岸爆發戰爭將對全球經濟產生「非常大」的影響，但未來兩年內不大可能會發生直接性的衝突，儘管中華民國總統當選人賴清德就任後可能觸發緊張情勢。

根據《路透社》，經濟學人智庫（EIU）在報告書中指出，川普重返白宮的可能性相當高，且機率超過40%，未來可能影響美國外交、貿易、能源、移民、氣候變遷及外援政策，例如對所有美國進口商品全面加徵10%關稅，加劇全球貿易成本與緊張局勢。

至於在預測兩岸情勢上，經濟學人智庫認為未來台灣與中國在2024至2025年「不大可能」會爆發直接性的衝突，儘管一旦衝突爆發後會為全球帶來巨大衝擊，但爆發衝突的機率極低，而賴清德今年5月就職總統後，可能會為台海帶來緊張情勢升溫的風險。

另外，該份報告書還提到其他風險因素，例如綠色科技補貼競賽演變成全球貿易戰、氣候變遷引發的極端天氣事件干擾全球供應鏈、以色列哈馬斯戰爭升級至區域衝突的可能性，呼籲各國政府和企業密切關注川普政策及地緣政治風險，制定應對策略，以應對不確定的全球經濟環境。