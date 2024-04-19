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美國將調高「中國鋼鋁關稅」至現有3倍　北京：一錯再錯

▲▼ 冷軋不鏽鋼,Cold Rolled Stainless Steel。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國政府計劃將中國鋼鋁產品的關稅提高到現行的3倍多。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對美國政府計劃將中國鋼鋁產品的關稅提高到現行的3倍多，中國商務部今天批評美方這種「轉嫁矛盾」的做法是「一錯再錯」，並稱中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

中國商務部官網晚間以不具名的發言人名義，就此事回應。

根據中國商務部官網，有記者問，美國白宮網站17日發布消息，指責中國不公平做法，宣布計劃針對中國鋼鋁產品採取新的限制措施，包括將對中國鋼鋁產品的301關稅提高至現有水平的3倍，並與鄰國合作防止中國鋼鋁產品間接出口美國等。

中國商務部發言人宣稱，美方對中國的指責「沒有事實依據」，相關措施是典型的「單邊主義、保護主義」做法，中方對此堅決反對。

發言人說，2018年以來，美國以「國家安全」之名，對全球貿易夥伴鋼鋁產品選擇性加徵關稅，還以此脅迫貿易夥伴接受不公平條件。美方相關措施已被世貿組織裁定違反世貿規則。

中國商務部發言人聲稱，美方無視國際經貿秩序和規則，將經貿問題政治化，「濫用所謂301關稅複審程序，公開要求隨意調整對中國產品關稅，轉嫁矛盾，是一錯再錯，也無助於解決美國內產業面臨的問題」。美國施壓別國限制中國產品，更將破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定。

發言人表示，中方敦促美方正視自身問題，停止提高對中國產品關稅，並立即取消對中國加徵關稅措施。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

美東時間17日，美國總統拜登（Joe Biden）向美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）會員發表演講，批評中國政府高額大量補貼，導致中國以不公平的低價向全球市場傾銷遠超過自身需求的鋼鐵。他批評，早在2000年代初，賓州及俄亥俄州的鋼鐵產業就因此受到嚴重打擊。

拜登指出，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）正在調查中國政府在鋼鐵和鋁方面的貿易行為，如果證實有反競爭的情形，他會敦促戴琪將中國鋼、鋁稅率提高到25%，而目前這些產品的關稅僅有7.5%，或根本不加徵關稅。

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