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川普點名中國汽車業：當選重啟強硬關稅政策

▲美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普幾乎已成共和黨總統候選人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普10日表示，2024總統大選若由他當選，將可能對外國貨物重啟強硬關稅政策，他特別點出中國汽車製造業將是未來加大關稅的目標。更祭出煽動性的話語，「中國現在是我們的老闆，他們是美國的老闆，我們幾乎就像是中國的子公司一樣。」

《CNBC》報導，川普表示若他再次當選，將會重啟強硬關稅政策，因為「我是關稅的大信徒」。他強調針對外國貨物祭出的強硬關稅，不論在經濟上或政治上，都對美國有益，「在經濟上，當美國被其他國家占便宜時，我完全相信關稅帶來的好處，除了經濟之外，還讓你在和他國打交道時更有力量。」

川普在民調中與現任總統拜登勢均力敵，大多時候更是小幅領先，而他最近在共和黨初選中也一路過關斬將、擊退黨內對手，幾乎已底定代表共和黨出馬當總統候選人。

川普在2017年至2021年的任期中，對中國、墨西哥、歐盟等國祭出各種高關稅政策，尤其針對進口鋼鐵和鋁鐵提出25％的關稅。拜登上任後，針對中國方面，大部分延續了川普的關稅政策。

「中國在鋼鐵方面占我們的便宜」，川普表示，「他們在摧毀我們的鋼鐵產業，雖然過去25年都做得不怎麼成功...因為他們被國際競爭生吞活剝。我對中國進口鋼鐵祭出50％關稅，（美國）每個在鋼鐵產業的人看到我時都開始哭泣，他們都會擁抱我。」

川普特別提到中國汽車產業，將是未來他用關稅手段打擊的目標，「中國現在是我們的老闆，他們是美國的老闆，我們幾乎就像是中國的子公司一樣。」

「MarkLines」數據顯示，2023年中國汽車產量約3000萬輛，今年一月更看到年增約50％，一群來自汽車生產州的民主黨參議院近期敦促拜登，對中國進口的電動車徵收關稅。對此，川普說他會尋求對中國進口汽車開徵關稅，試圖讓中國廠商轉向在美國本土生產更多汽車，如此一來中國工廠可以在美國本土雇用員工並生產汽車，在經濟上對美國有益。

不過川普的說法遭到批評人士的反駁，因為他任期內活生生的例子，便是讓進口美國的商品變得更貴；然而川普執政期間通膨受到抑制，消費者物價指數在4年裡上漲幅度為8％以下，拜登任內面臨不同局勢，難以抑制通膨，漲幅高達約18％。

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