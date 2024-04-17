1歲女嬰不喝奶遭掌摑「臉頰大片瘀青」　新加坡前幼師判關9個月

▲女老師承認出手掌摑女嬰，遭判坐牢9個月。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名13個月女嬰去年3月在托嬰中心因為不肯喝奶，情緒失控的40歲前幼教女老師先是試圖強行打開孩子嘴巴逼喝奶，接著2次用力掌摑女嬰，導致孩子臉頰出現明顯大片瘀青，數日未退。針對此案，女子17日在國家法院承認虐童，遭判處9個月刑期。

8視界新聞網報導，這起事件發生在去年3月15日傍晚5時許，女嬰當時才父母被送到事發托嬰中心約1個月，女師在表定喝奶時間到了之後就去泡奶，接著餵女嬰喝，但孩子始終閉著嘴巴不肯喝奶。

女嬰緊閉雙唇不肯喝奶 女師失控用力掌摑2次

這狀況讓女師頓時失去耐性和理智，伸手強逼女嬰張嘴，但孩子依舊緊閉雙唇還掙脫；女師隨後用力掌摑女嬰臉頰2次，還把哭泣的孩子往前推。20分鐘過後，托嬰中心的同事發現女嬰臉上的紅印，向她追問，但她只是默默拿了冰塊敷在孩子臉上，並未答覆，且一到下班時間立刻閃人。

女嬰臉頰大片瘀青 托嬰中心第一時間稱跌倒

這整個過程全被托嬰中心的監視器拍攝下來。當女嬰的父親當天6時許來到托嬰中心接人時，立刻發現女兒臉上的傷勢，托嬰中心女同事在第一時間的說法為女嬰跌倒，但孩子父親堅持查看事發過程。而女師直到同事告知家長正在詢問女嬰傷勢時，她才透露是她打了孩子。

直到家長詢問 女師才承認動手打孩子

等到3月28日，當女嬰父親與托嬰中心人員見面時，他驚覺事態嚴重，要求校方報警，這起事件才對外曝光。這名女教師則是在事發隔天就被暫停工作，已於3月20日被開除。

這名女子17日在國家法院承認虐童罪，被告律師稱這是一時犯錯，事後感到懊悔，也積極配合調查，希望法官判罰款就好。但法官認為，被告虐待的是嬰孩，罪責嚴重，判處坐牢9個月。