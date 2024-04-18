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2024時代雜誌百大影響力人物　賴清德黃仁勳上榜

▲▼2024時代雜誌百大影響力人物　賴清德黃仁勳上榜。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／路透）

▲黃仁勳及賴清德登上「時代雜誌」百大影響力人物。（左圖／達志影像／美聯社；右圖／路透）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

美國「時代雜誌」今天公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德、輝達執行長黃仁勳都上榜。專文介紹5月將就職的賴清德肩負重大任務，猶如扛起世界的擎天神。

賴清德的介紹專文由前美國猶他州長洪博培（Jon Huntsman）執筆，洪博培另曾擔任美國駐中國大使。

文中寫道，賴清德將於5月就職，成為台灣下一任總統。他是礦工之子，也是美國哈佛大學（Harvard University）訓練出來的公衛專家。

然而2300萬台灣人民的健康只是他未來龐大任務的一部分，他必須確保台灣政府在中國擴大對台行動的情況下，能夠堅持下去。

文中提到，台灣充滿活力的公民社會正蓬勃發展，而且貿易興盛，全球一半以上的重要晶片都是由台灣提供，然而隨著與北京的關係日益緊繃，台灣面臨的風險極高。

對於在大選中贏得40%選票的賴清德而言，這種情況猶如希臘神話中的擎天神「阿特拉斯」（Atlas）扛起世界，他的選擇不僅會影響情勢緊張的全球，更會牽動亞洲民主的未來。

時代雜誌今天公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「革新者」（Innovators）、「先鋒」（Pioneers）等6項類別，賴清德被列在領袖類別。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、中國國務院總理李強也在領袖類別榜上有名；黃仁勳（Jensen Huang）上榜革新者類別；日本動畫大師宮崎駿則入列時代象徵類別。

 
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