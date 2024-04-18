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美國宣布「啟動301條款調查」！中國商務部：一錯再錯

▲▼四川,一帶一路,長江經濟帶,長江,中美貿易,瀘州港,水運,臨港片區。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）

▲美宣布對中國的海運、物流和造船業啟動301條款調查。（圖／ETtoday）

文／中央社

美國貿易代表署宣布對中國的海運、物流和造船業啟動301條款調查後，中國商務部今晚表示強烈不滿，堅決反對，反指美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。

美國貿易代表署（USTR）17日宣布將對中國海運、物流和造船業展開美國貿易法（U.S. Trade Act）第301條款調查，以回應美國5個工會近期的請願。中國商務部官網17日深夜發布新聞稿回應。

中國商務部發言人宣稱，美方申請書中「充斥大量不實指責」，將「正常貿易投資活動」曲解為損害美國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。

發言人說，美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護在多年前就已失去競爭優勢。美方為本國產業提供數以千億計美元的歧視性補貼，卻指責中方採取所謂「非市場做法」。事實上，中國產業的發展是企業技術創新和積極參與市場競爭的結果，美方指責根本站不住腳。

中國商務部發言人還指稱，美國上屆政府啟動對中國301調查並對中加徵關稅，已被世界貿易組織（WTO）裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對。「美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯」。

發言人最後說，中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到「以規則為基礎」的多邊貿易體制中來。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

美國再對中國啟動301調查的同時，美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他將以「不公平競爭」為由，敦促對中國出口的鋼鐵和鋁徵收3倍關稅。

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